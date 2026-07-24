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Siyah-beyazlılar tur kapısını araladı: Beşiktaş 1-0 Midtjylland

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

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Siyah-beyazlılar tur kapısını araladı: Beşiktaş 1-0 Midtjylland
KAYNAK: (AA)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yenerek sezona galibiyetle giriş yaptı.

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar, üst üste geliştirdiği atakların ardından 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün ceza yayı solundan kaydettiği şık golle öne geçti.

İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlı ekip, bulduğu fırsatları gole çeviremedi ancak mücadeleyi 1-0 kazanarak 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Beşiktaş, Midtjylland engelini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö ile Çekya ekibi Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Vincenzo Italiano galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezondaki ilk resmi sınavına çıkan İtalyan çalıştırıcı, Midtjylland karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle taraftarını sevindirdi.

Karşılaşma boyunca teknik alanında oldukça hareketli görüntü sergileyen Italiano, hemen her pozisyonda oyuncularına uyarılarda bulunurken heyecanıyla dikkati çekti.

Midtjylland 10 kişi kaldı

Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Müsabakanın 15. dakikasında Tiago Djalo'ya orta sahada sert müdahalede bulunan Friday Etim, karşılaşmanın hakemi Ricardo de Burgos tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Danimarka temsilcisi kalan dakikalarda 10 futbolcuyla mücadele etti.

Orkun Kökçü yeni sezona da golle başladı

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, yeni sezondaki ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki üstün oyununu skora taşıyan milli futbolcu, 26. dakikada ceza yayının solundan yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında tüm kulvarlarda 10 gole ulaşan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Beşiktaş'ın resmi maçlardaki ilk golünü de kaydetti.

Siyah-beyazlı taraftardan tam destek

Beşiktaş taraftarı, Midtjylland karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Özellikle ikinci yarının başlamasıyla birlikte tribünlerdeki coşkusunu artıran siyah-beyazlı futbolseverler, mücadele boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

 

#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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