Beşiktaş transferde gaza bastı: Siyah-beyazlılardan peş peşe imza

İlhan Fakılı ile 4 yıllık imza

Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı’yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Clermont Foot 63 ile nihai transfer konusunda anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki futbolcuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaleye iki hamle

Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar’ı da kadrosuna kattı. Beşiktaş, 23 yaşındaki milli kaleciyle 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu bölgeye bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih ile Alexander Nübel için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta sahaya milli takviye

Beşiktaş, orta saha hattı için milli futbolcu Salih Özcan hamlesini yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüdeki Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri ile transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul’a geleceğini duyurdu.