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NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

NATO’nun Ankara’da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından yayımlanan sonuç bildirisi, İttifak’ın önümüzdeki döneme ilişkin güvenlik ve savunma önceliklerini ortaya koydu. Bildiride kolektif savunma taahhüdü yinelenirken, Rusya, terörizm, Ukrayna, İran ve savunma sanayii alanlarında dikkat çeken kararlar açıklandı.

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NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

Bildiride, Washington Antlaşması’nın 5. maddesine bağlılığın altı çizilerek, “Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır.” ifadesi tekrarlandı. NATO liderleri, birlik, dayanışma ve kolektif gücün, İttifak’a üye ülkelerin güvenliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Rusya ve terörizm temel güvenlik tehditleri arasında

Sonuç bildirisinde, Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilirken, terörizm de NATO’nun karşı karşıya olduğu temel güvenlik risklerinden biri olarak gösterildi. Bu kapsamda Avrupa müttefikleri ile Kanada’nın 2025 yılı içerisinde temel savunma ihtiyaçları için 139 milyar doların üzerinde ek yatırım yaptığı açıklandı.

50 milyar dolarlık yeni savunma alımı

Zirvenin en dikkat çeken kararlarından biri savunma sanayii alanında oldu. NATO, Ankara Zirvesi kapsamında 50 milyar doların üzerinde yeni savunma alımı duyurulduğunu açıkladı. Bildiride ayrıca kolektif üretim kapasitesinin artırılması, savunma sanayisinde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Yapay zeka ve yeni nesil savunma teknolojileri ön planda

İttifakın gelecekteki askeri kabiliyetlerine ilişkin bölümde yapay zeka, uzay ve siber alanların önemi vurgulandı. NATO’nun, entegre hava ve füze savunması, uzun menzilli hassas vuruş sistemleri, insansız platformlar ve gelişmiş istihbarat kabiliyetlerine yatırım yapacağı ifade edilirken, “transatlantik savaş bulutu” oluşturulması ve güçlü yapay zeka modellerinin savunma sistemlerine entegre edilmesi hedefleri de bildiride yer aldı.

Ukrayna’ya uzun vadeli destek mesajı

Bildiride Ukrayna’ya verilen desteğin süreceği mesajı da verildi. NATO müttefikleri, Ukrayna’nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek, 2026 yılı için toplam 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca bu desteğin 2027 yılında da en az aynı seviyede sürdürülmesi yönündeki ulusal taahhütler teyit edildi. Avrupa Birliği’nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla çok yıllı finansman sağlama kararı da memnuniyetle karşılandı.

İran’a nükleer silah ve Hürmüz Boğazı çağrısı

Orta Doğu’ya ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı bildiride, NATO müttefikleri İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca İran’a, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Türkiye’ye ev sahipliği teşekkürü

Zirvenin sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye’nin ev sahipliği ve organizasyonu dolayısıyla teşekkür edilerek, NATO liderlerinin bir sonraki zirvede yeniden bir araya gelme temennisi dile getirildi.

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