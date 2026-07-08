Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: Ankara’dan CAATSA ve F-35’de yeni dönem mesajı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya basınında geniş yer bulurken, zirve kapsamında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi de uluslararası medyanın öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. Haber ve analizlerde, Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma mesajı, F-35 satışına açık kapı bırakması ve iki lider arasındaki kişisel diplomasinin zirveye yansıması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Dış basın, Erdoğan-Trump görüşmesini yalnızca ikili bir temas olarak değil, Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir çözüm bekleyen savunma sanayisi başlıklarının yeniden masaya taşındığı kritik bir gelişme olarak ele aldı.

Reuters: “Trump, Türkiye’ye yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışına karar vereceğini söyledi”

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Erdoğan-Trump görüşmesini CAATSA yaptırımları, F-35 savaş uçakları ve iki lider arasındaki yakın ilişki başlıkları üzerinden ele aldı. Ajans, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelirken, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini söylediğini aktardı.

Reuters, görüşmenin diplomatik atmosferine de dikkat çekti. Trump’ın Erdoğan’a övgüde bulunduğu, iki liderin kamuoyuna açık açıklamalarında birbirlerine yönelik olumlu ifadeler kullandığı ve Trump’ın Türkiye ile ilişkilerin muhtemelen hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Ajans, Ankara’daki görüşmeyi yalnızca CAATSA ve F-35 başlıklarıyla sınırlamadı. NATO müttefiklerinin Türkiye’yi ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip, silahlı insansız hava araçlarında öne çıkan ve Rusya’ya karşı güneydoğu kanadında önemli bir unsur olarak gördüğünü de yazdı.

El Cezire: “Trump, Türkiye’ye yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini açıkladı”

Katar merkezli El Cezire, Erdoğan-Trump görüşmesini ABD’nin Türkiye politikasında olası bir yön değişimi olarak değerlendirdi. Yayın, Trump’ın Ankara’daki görüşmede Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini söylemesini, Washington’ın Ankara’ya yaklaşımında yeni bir döneme işaret edebilecek gelişme olarak aktardı.

El Cezire, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldığını ve CAATSA yaptırımlarına maruz kaldığını hatırlattı. Yayın, Trump’ın açıklamasının bu uzun süredir devam eden savunma sanayisi krizinde yeni bir eşik oluşturabileceğine dikkat çekti.

Wall Street Journal: “Trump’ın Türkiye’ye F-35 hamlesi Kongre ile gerilim yaratabilir”

ABD merkezli Wall Street Journal, Erdoğan-Trump görüşmesini F-35 satışının ABD iç siyasetindeki yansımaları üzerinden ele aldı. Gazete, Trump’ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını değerlendireceğini söylemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir mesaj olduğunu ancak bu adımın ABD Kongresi ile yeni bir gerilim doğurabileceğini yazdı.

WSJ, görüşmenin diplomatik tonuna da yer verdi. Trump’ın Erdoğan ile güçlü ilişkisine vurgu yaptığı, ancak F-35 dosyasında Kongre’nin tutumunun belirleyici olmaya devam ettiği belirtildi. Bu nedenle gazete, Ankara’daki olumlu siyasi mesaja rağmen sürecin Washington’da zorlu bir sınavla karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesini yaptı.

Handelsblatt: “Trump, Türkiye’ye F-35 satışına açık”

Almanya merkezli ekonomi gazetesi Handelsblatt, Erdoğan-Trump görüşmesini iki lider arasındaki kişisel ilişki üzerinden ele aldı. Gazete, Trump’ın Ankara’daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu yakınlığın etkili olduğunu yazdı.

Alman gazetesi, Trump-Erdoğan dostluğunun Türkiye açısından F-35 dosyasında diplomatik avantaja dönüşebileceği değerlendirmesini yaptı. Bu nedenle görüşme, Handelsblatt tarafından yalnızca ikili temas değil, liderler arası kişisel diplomasinin savunma sanayisi dosyalarına etkisi üzerinden okundu.

Le Monde: “Türkiye, NATO içinde rahatsız edici müttefikten vazgeçilmez ortağa dönüştü”

Fransa merkezli Le Monde, Ankara’daki NATO Zirvesi’ni Türkiye’nin ittifak içindeki konumunun değişimi üzerinden değerlendirdi. Gazete, Türkiye’nin 2010’larda Rusya’ya yakınlaştıktan sonra Washington ve bazı Avrupa başkentleriyle bağlarını yeniden güçlendirdiğini yazdı.

Le Monde, Ankara’daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Batı dünyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği önemi görünür kıldığını belirtti. Gazete, Türkiye’yi NATO içinde “rahatsız edici müttefikten vazgeçilmez ortağa dönüşen” ülke olarak tanımladı.

Dış basında ortak vurgu: CAATSA, F-35 ve Türkiye’nin NATO’daki rolü

Dünya basınındaki haber ve analizlerde, Erdoğan-Trump görüşmesinin yalnızca zirve kapsamında yapılan bir ikili görüşme olmadığı; Türkiye-ABD ilişkilerinde savunma sanayisi, CAATSA yaptırımları ve F-35 dosyası gibi uzun süredir çözüm bekleyen başlıkların yeniden ele alındığı önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Ankara’daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın savunma harcamaları, üretim kapasitesi ve bölgesel güvenlik gündemiyle öne çıkarken, Erdoğan-Trump görüşmesi de Türkiye’nin NATO içindeki konumu ve Washington ile ilişkilerinde açılabilecek yeni sayfa açısından uluslararası basının dikkatle takip ettiği başlıklardan biri oldu.