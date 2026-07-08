Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, dolu ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.