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AjansHaber Gündem Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yarın etkili olması beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sarı kodlu uyarı
KAYNAK: (AA)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, dolu ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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