Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine, İran’ın nükleer programına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Fikir ayrılıklarını konuşarak çözüyoruz”

Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddiaları reddeden Netanyahu, iki ülkenin ortak hedefinin İran’ın nükleer silah edinmesini önlemek olduğunu söyledi.

Trump’ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru olanı yaptığını belirten Netanyahu, ilişkilerine yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz.”

Trump’ın daha önce kendisi hakkında yaptığı “Patronun kim olduğunu biliyor.” açıklamasına da değinen Netanyahu, iki lider arasında herhangi bir “çatlak” bulunmadığını savundu.

İran’ın nükleer programı

İran konusunda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını dile getiren Netanyahu, şunları söyledi:

“İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.”

Netanyahu, Trump’ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını ifade etti.

Vance’in sözlerine katılmadı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İsrail’in ABD siyasetini diğer birçok ülke gibi etkilemeye çalıştığı yönündeki değerlendirmesi hakkında ise Netanyahu, Vance’e saygı duyduğunu ancak söylediği her şeye katılmadığını belirtti.

İsrail’in yalnızca ABD’nin değil, Hindistan gibi başka ülkelerin de desteğini aldığını savunan Netanyahu, “Çok fazla dostları olduğunu” ve “dostlarına sahip çıktığını” öne sürdü.

Lübnan ve barış anlaşmaları mesajı

Netanyahu, Lübnan’daki bazı Hristiyan köylerin Hizbullah’a karşı “İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediğini” iddia etti.

İsrail’in “kalıcı savaş durumunda olduğu” yönündeki eleştirilere de yanıt veren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Kalıcı bir savaş durumunda değiliz. Başkan Trump ve ben, 4 barış anlaşması ortaya koyduk.”

İran’ın “zayıflamasıyla” birlikte daha fazla ülkenin İsrail ile aynı çizgide yer almak istediğini savunan Netanyahu, yeni barış anlaşmalarının imzalanmasını beklediğini öne sürdü.