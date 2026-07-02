Venezuela’da 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Venezuela, peş peşe yaşanan yıkıcı depremlerin ardından büyük bir insani felaketle mücadele ediyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 2 bin 295’e yükselirken, ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, binlerce personel ve gönüllü afetzedelere ulaşmak için seferber oldu.

7 günlük ulusal yas ilan edildi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin büyük bir trajedi yaşadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin anısına saat 18.00 itibarıyla 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Rodriguez, açıklamasında, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaştıklarını, yaralılar, kayıplar ve depremden etkilenen tüm vatandaşlar için dua ettiklerini ifade etti. Yetkililer, felaketin etkilerini azaltmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Binlerce personel sahada görev yapıyor

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara 26 bin 121 Venezuela personeli katılırken, farklı ülkelerden gelen 3 bin 660 arama-kurtarma görevlisi de ekiplere destek veriyor.

Çalışmalarda ayrıca 148 eğitimli arama-kurtarma köpeği, 49 teknik araç ve 15 bin 467 gönüllü görev alıyor. Yetkililer, şimdiye kadar depremden etkilenen 80 bin 800’den fazla aileye insani yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Tatil bölgeleri ağır hasar aldı

Depremden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan La Guaira kentinde büyük yıkım yaşandı. Bir dönem yoğun ilgi gören sahil mahalleleri Carabellada ve Caribe’nin, depremlerin ardından büyük ölçüde enkaza dönüştüğü bildirildi.

Kayıp sayısı 68 bini aştı

Yetkililerin paylaştığı son verilere göre, 27 Haziran itibarıyla yakınları tarafından kayıp bildirimi yapılan kişi sayısı 68 bini geçti.

Can kaybının 2 bin 295’e yükseldiği ülkede arama-kurtarma ekipleri enkaz altında çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.