İsrailli bakandan ABD’ye sert çıkış: “ABD kendini kaçınılmaz hesaplaşma rotası içinde bulacaktır”

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Tel Aviv’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin İran politikalarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı eleştiren Zohar, Washington’un tutumunu sert ifadelerle değerlendirdi.

Zohar, ABD yönetiminin İran meselesine yaklaşımını “yanlış” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin şu anda İran meselesine yönelik tutumu iyi değil. Kiminle muhatap olduklarını tam olarak idrak edemiyorlar. ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır. Bizim ABD’ye vereceğimiz yanıt koşulsuz bir itaat olmayacaktır.”

Askeri hamle ve nükleer uyarı

İsrailli bakan, ülkesinin güvenlik politikalarında bağımsız hareket edeceğini vurgulayarak İsrail’in gerektiğinde askeri adımlar atabileceğini savundu. Zohar ayrıca İran’la yapılan anlaşmanın nükleer sorunu çözmeyeceğini belirterek, “savaşın beklenenden daha hızlı geri dönebileceği” değerlendirmesinde bulundu.

ABD–İsrail hattında artan gerilim

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail siyasetinde Washington’a yönelik eleştirilerin arttığı görülüyor. Tartışmalar yalnızca ABD Başkanı Donald Trump ile sınırlı kalmazken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsrail hükümetine yönelik çıkışlarıyla gündeme geldi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise mutabakata karşı çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu’ya anlaşmayı reddetme çağrısı yapmıştı.

Washington’dan karşı eleştiriler

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD-İsrail ilişkilerine dikkat çekerek “Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu.” ifadelerini kullanmıştı.

JD Vance ise İsrail hükümetinden gelen eleştirilere yanıt vererek, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğe işaret etmiş ve “İsrail’i koruyan silahların büyük bölümünün ABD’de üretildiğini” vurgulamıştı.