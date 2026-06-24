24 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:43 Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “En güzel transferleri yapmak ve başarılı bir takım kurmak için çalışıyoruz”
15:20 Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü muhalefet demokrasinin mütemmim cüzüdür"
AjansHaber Dünya İsrailli bakandan ABD’ye sert çıkış: “ABD kendini kaçınılmaz hesaplaşma rotası içinde bulacaktır”

İsrailli bakandan ABD’ye sert çıkış: “ABD kendini kaçınılmaz hesaplaşma rotası içinde bulacaktır”

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD’nin İran ile vardığı mutabakata tepki göstererek Washington’un İsrail ile “kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme rotasına” girdiğini söyledi.

Yayınlanma
14
İsrailli bakandan ABD’ye sert çıkış: “ABD kendini kaçınılmaz hesaplaşma rotası içinde bulacaktır”
KAYNAK: (AA)

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Tel Aviv’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin İran politikalarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı eleştiren Zohar, Washington’un tutumunu sert ifadelerle değerlendirdi.

Zohar, ABD yönetiminin İran meselesine yaklaşımını “yanlış” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin şu anda İran meselesine yönelik tutumu iyi değil. Kiminle muhatap olduklarını tam olarak idrak edemiyorlar. ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır. Bizim ABD’ye vereceğimiz yanıt koşulsuz bir itaat olmayacaktır.”

Askeri hamle ve nükleer uyarı

İsrailli bakan, ülkesinin güvenlik politikalarında bağımsız hareket edeceğini vurgulayarak İsrail’in gerektiğinde askeri adımlar atabileceğini savundu. Zohar ayrıca İran’la yapılan anlaşmanın nükleer sorunu çözmeyeceğini belirterek, “savaşın beklenenden daha hızlı geri dönebileceği” değerlendirmesinde bulundu.

ABD–İsrail hattında artan gerilim

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail siyasetinde Washington’a yönelik eleştirilerin arttığı görülüyor. Tartışmalar yalnızca ABD Başkanı Donald Trump ile sınırlı kalmazken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsrail hükümetine yönelik çıkışlarıyla gündeme geldi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise mutabakata karşı çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu’ya anlaşmayı reddetme çağrısı yapmıştı.

Washington’dan karşı eleştiriler

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD-İsrail ilişkilerine dikkat çekerek “Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu.” ifadelerini kullanmıştı.

JD Vance ise İsrail hükümetinden gelen eleştirilere yanıt vererek, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğe işaret etmiş ve “İsrail’i koruyan silahların büyük bölümünün ABD’de üretildiğini” vurgulamıştı.

#ABD
#iran
#israil
İran medyası: “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmiyor”
İran medyası: “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmiyor”
#Dünya / 21 Haziran 2026
İsviçre'den İran-ABD mutabakat görüşmelerine gelen heyetlere karşılama mesajı
İsviçre'den İran-ABD mutabakat görüşmelerine gelen heyetlere karşılama mesajı
#Dünya / 21 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı
DSÖ duyurdu: KDC'de Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti
DSÖ duyurdu: KDC'de Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Gündem
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
ABD, İran petrolüne geçici satış izni verdi
ABD, İran petrolüne geçici satış izni verdi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.