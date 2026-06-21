İran medyası: “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmiyor”

Fars Haber Ajansı'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin ikinci bir duyurusuna kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından dün yapılan açıklamada ise kapatma kararına gerekçe olarak, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi gösterildi.