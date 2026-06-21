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AjansHaber Gündem Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı

Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nöbetçi Editör
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Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucu olaya ilişkin önemli delillere ulaşıldığını belirtti. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Gürlek, Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetlerinin başlatıldığını duyurdu. 

Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiğini vurgulayan Bakan Gürlek, çalışmada emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, adaletin tecellisi için İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
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