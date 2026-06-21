YKS maratonunda ikinci gün oturumları başladı

Saat 10.15'te başlayan AYT oturumuna 1 milyon 627 bin 960 aday katılıyor. Sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenleniyor. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40 ve Fen Bilimleri testinden 40 olmak üzere toplam 160 soru yöneltiliyor ve 180 dakika süre tanınıyor.

Günün son oturumu olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak ve 80 sorunun yer alacağı bu sınavda adaylara 120 dakika süre verilecek. Toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan ise 919 aday katılıyor.