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AjansHaber Gündem İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı

İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği kapsamında 2,4 milyon metreküp çamurun çıkarıldığını ve çalışmaların yüzde 70 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı

Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde devam eden dip çamuru temizleme çalışmalarını su altı dalışıyla yerinde inceledi. Çalışmaların mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, Marmara Denizi başta olmak üzere kıyı bölgelerinde çevre projelerinin sürdüğünü ifade etti.

2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen proje kapsamında iki etabın tamamlandığını belirten Kurum, toplam 3,8 milyon metreküp hedefin yüzde 70’ine ulaşıldığını kaydetti.

Kurum, “Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70’i tamamlandı diyebiliriz.” dedi.

Ekosistem vurgusu

Çalışmalarla birlikte deniz ekosisteminde iyileşme gözlemlendiğini aktaran Kurum, bölgede yeni deniz canlılarının görülmeye başlandığını ifade etti.

Fethiye Körfezi’nde yeni çalışma

Kurum, Fethiye Körfezi’nde de dip tarama faaliyetlerinin başlayacağını belirterek, çalışmaların farklı kıyı bölgelerine yayılacağını söyledi.

Çevre projelerine ilişkin değerlendirme

Bakan Kurum, Türkiye’nin çevre politikaları kapsamında yürütülen projelerin devam edeceğini belirterek Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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