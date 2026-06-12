Bakan Kurum: "Selimiye’nin restorasyonunu tamamlamak büyük bir onur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi’nin yeniden ibadete açılmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye’mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur.” dedi.

“Tarihi bir gün yaşıyoruz”

Selimiye Camisi’nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının önemine vurgu yapan Kurum, Edirne’nin tarih boyunca akıncıların, gazilerin ve şehitlerin yurdu olduğunu ifade etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kentte tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bugün tarihimizin ve inancımızın kalbi olan Edirne’mizde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye’mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur.”

"Hizmetleri yine yapacağız"

Tören kapsamında Edirne’ye kazandırılan tesis ve projelerin de açılışının gerçekleştirildiğini belirten Kurum, vatandaşlara teslim edilen konutların anahtarlarının da verildiğini ifade etti.

Milletin desteğiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sizler, bizlerin yanında oldukça, dualarınızı eksik etmedikçe biz de sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl içinde 455 bin konutu yaptıysak, Allah’ın izniyle bu hizmetleri yine yapmaya devam edeceğiz.”