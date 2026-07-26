Kastamonu’da sağanak sele yol açtı: 150’den fazla yapı su altında kaldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki afet çalışma grupları teyakkuza geçirildi.

Cide başta olmak üzere Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde riskli bölgelere DSİ, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri, araçlar ve personelle konuşlandırıldı.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında yaşanan su baskınlarında 150’den fazla ev, iş yeri ve depo zarar gördü. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Zemin katlarda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilirken, talepte bulunanlar ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Yağışın etkisini azaltmasının ardından ilçede ulaşımda herhangi bir aksama kalmadığı, ekiplerin hasar tespit ve tahliye çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.