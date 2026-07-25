Yerli turistlerin sağlık amaçlı seyahat harcaması 10,6 milyar liraya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin “hane halkı yurt içi turizm” verilerine göre, yerli turistler yılın ilk çeyreğinde ülke içindeki seyahatleri için 102 milyar 312 milyon 286 bin lira harcadı.

Seyahat harcamalarında yakınları ziyaret, gezi ve tatil öne çıkarken sağlık da vatandaşların önemli seyahat nedenleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda geçen yılın ilk çeyreğinde sağlık amacıyla yurt içinde 576 bin seyahat gerçekleştirildi. Bu seyahatlerde toplam geceleme sayısı 6 milyon 135 bin, ortalama geceleme süresi ise 10,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık turizmi için geçen yılın ilk çeyreğinde yapılan seyahat harcamalarının toplam değeri 9 milyar 876 milyon 993 bin lira iken, bu değer yılın ilk çeyreğinde ilk defa 10 milyar lirayı aştı.

Ocak-mart döneminde sağlık amacıyla yapılan seyahat harcamaları, 10 milyar 626 milyon 291 bin liraya ulaştı.

Toplantı amaçlı seyahatlerde ortalama 2,4 geceleme yapıldı

Toplantı, konferans, kurs ve seminer amacıyla yapılan seyahat sayısı aynı dönemde 206 bin oldu.

Bu seyahatlerde toplam geceleme sayısı 494 bin olurken ortalama geceleme süresi 2,4 olarak belirlendi.

Toplantı ve diğer gerekçelerle yapılan seyahatlerdeki toplam harcama ise 2 milyar 406 milyon 257 bin lira olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde bu amaçlarla yapılan harcamaların tutarı 902 milyon 244 bin lira olmuştu.

Ticari ilişkiler ve fuar kategorisinde gerçekleştirilen 164 bin seyahat için yılın ilk çeyreğinde toplam 2 milyar 220 milyon 221 bin lira harcandı. Ocak-mart 2025 döneminde ise bu kategoride 808 milyon 176 bin liralık harcama yapılmıştı.

Böylece sağlık, toplantı ve fuar kategorilerinde bu yılın ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama, 15 milyar 252 milyon 760 bin liraya ulaştı.