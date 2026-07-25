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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığından, Suriye’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından, Suriye’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığından, Suriye’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
KAYNAK: (AA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile Suriye halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Ne olmuştu?

Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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