Dışişleri Bakanlığından, Suriye’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları ile Suriye halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz."
Ne olmuştu?
Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.