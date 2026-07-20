Bakan Kurum: "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul Tuzla’da tamamlanan Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında, “Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha. Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaların dönüşümünün ardından yeni evlerine kavuşan hak sahiplerinin görüşleri de yer aldı.

“Gönül rahatlığıyla uyuyorum”

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, eski binalarının güvenli olmadığını belirterek, “Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum. Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi, insanı boğmuyor.” dedi.

Vatandaşlara evlerinin güvenliğinden emin değillerse kentsel dönüşüm için başvurmaları çağrısında bulunan Koca, “Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez.” ifadelerini kullandı.

Sıdıka Koca’nın eşi Muzaffer Koca ise yeni evlerinin anahtarını aldıktan sonra yaşadığı duyguları, “Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim duygulandım. Yani ağladım, kendi evime geldiğim için göz yaşlarımı tutamadım.” sözleriyle anlattı.

“Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu”

Hak sahiplerinden Mesut Keleş de binaların teknik denetimlerden geçirilerek TOKİ tarafından inşa edildiğini belirterek, “Gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu. Bu dönüşüm olmasaydı kim bilir kaç kişi ölecekti?” dedi.

Yeni konutların konforundan memnuniyetini dile getiren Nigar Lale ise, “Birazcık bu odada uyurum. Biraz geçerim diğer odada uyurum. Biraz geçerim çocuk odasında uyurum. Şahane oldu.” ifadelerini kullandı.

263 bağımsız bölüm tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 232 konut ve 31 iş yeri olmak üzere toplam 263 bağımsız bölümün inşası tamamlandı.

Açıklamada, proje kapsamında depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil alanları ve parklarıyla modern yaşam alanlarının inşa edildiği belirtilirken, hak sahiplerinin mart ayı itibarıyla yeni evlerine taşınmaya başladığı kaydedildi.