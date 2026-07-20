Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, Türkiye’nin garantör ülke olarak KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Mesajında, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ın mesajında, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini desteklemeyi sürdüreceği yönündeki kararlılık bir kez daha vurgulandı.