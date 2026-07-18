Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da

2026 FIFA Dünya Kupası’nın finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan New York New Jersey Stadı’ndaki şampiyonluk mücadelesi TSİ 22.00’de başlayacak.

Final karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh görev yapacak.

Scaloni: “Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var”

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde New York kentindeki Javits Center’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanya karşısına diğer maçlarda olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanarak çıkacaklarını belirten 48 yaşındaki teknik adam, final karşılaşmasının oluşturabileceği baskıdan uzak durmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Her ne kadar bir final de olsa, bu bir futbol maçı. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Bunun sadece bir maç olduğunu düşünüyoruz, kafamıza ‘bu bir Dünya Kupası finali’ fikrini sokmuyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.”

De la Fuente: “Birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum”

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente de Arjantin ile oynayacakları final karşılaşması öncesinde New York’taki Javits Center’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finalde oyun anlayışları ve oyuncu kaliteleri bakımından birbirine benzeyen iki takımın karşılaşacağını belirten deneyimli teknik adam, şu ifadelerde bulundu:

“Ben yarın harika bir gösteri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum, davranış biçimleri, futbolcu yetenekleri açısından. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Elbette her birimiz oyunu bize en çok uyan yere çekmeye çalışacağız.”

Finalde Messi ile Yamal karşı karşıya gelecek

FIFA klasmanının ilk iki sırasında bulunan İspanya ile Arjantin arasındaki finalde gözler Lionel Messi ile Lamine Yamal’ın üzerinde olacak.

Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Messi ile 19 yaşındaki Yamal, New York New Jersey Stadı’ndaki şampiyonluk mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Messi üçüncü Dünya Kupası finaline hazırlanıyor

Lionel Messi, finalde forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu’nun ardından 3 Dünya Kupası finalinde oynayan tarihteki ikinci futbolcu olacak.

Messi’nin gol atması halinde Arjantinli yıldız, iki farklı Dünya Kupası finalinde gol kaydeden altıncı oyuncu olarak tarihe geçecek.

Bu başarıyı daha önce Vava 1958 ve 1962’de, Pele 1958 ve 1970’te, Paul Breitner 1974 ve 1982’de, Zinedine Zidane 1998 ve 2006’da, Kylian Mbappe ise 2018 ve 2022’de gerçekleştirmişti.

Yamal genç yaşta 7 maç barajına ulaştı

Sakatlığını atlattıktan sonra turnuvada forma giyen Lamine Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 karşılaşmada görev yapan en genç üçüncü futbolcu oldu.

Daha önce Fransız Kylian Mbappe ile İspanyol Pau Cubarsi bu başarıya ulaşmıştı.

Messi’den 33 gole doğrudan katkı

Lionel Messi, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana Dünya Kupası tarihinde en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu konumunda bulunuyor.

Turnuva tarihinde 21 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 12 kez de gol pası verdi.