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AjansHaber Spor Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA, Beşiktaş’ın Midtjylland ile UEFA Avrupa Ligi’nde, Başakşehir’in ise Inter Turku ile UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı ikinci eleme turu karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı.

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Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş ve Başakşehir’in ikinci eleme turundaki maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş-Midtjylland maçını Ricardo de Burgos yönetecek

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak mücadelede Burgos’un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Başakşehir-Inter Turku maçında düdük Munuera’da

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Başakşehir ile Inter Turku arasında 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera görev yapacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

 

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