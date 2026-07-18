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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında temaslarda bulunmak üzere yarın Katar’a ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek
KAYNAK: (AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan’ın, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde Katar’a yönelik saldırılar karşısında Türkiye’nin güçlü dayanışma ve desteğini bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık temelinde farklı alanlarda gelişen ilişkilerin değerlendirilmesi ve bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nın hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Bölgedeki son gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik önemini yeniden ortaya koyduğuna dikkati çekmesi beklenen Bakan Fidan’ın, bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde ele alınmasının önemini vurgulaması planlanıyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, ekonomik istikrar ve enerji güvenliği açısından giderek daha kritik hâle gelen bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Körfez’deki ihtilaf ve Gazze gündemde olacak

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Körfez’deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmanın önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi ve bu doğrultuda yürütülen diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabalarına dair görüş alışverişinde bulunması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının ehemmiyetini vurgulaması, İsrail’in istikrar bozucu faaliyetleri karşısında müteyakkız olunması gerektiğini kaydetmesi, Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’a son ziyaretini 11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmişti.

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