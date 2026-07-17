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AjansHaber Gündem Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti yeni diplomatik sürecin işareti oldu

Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti yeni diplomatik sürecin işareti oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 15-16 Temmuz’da Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerinin yeniden hız kazanabileceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. NATO Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleşen temaslarda ateşkes ihtimali, İstanbul müzakerelerinin yeniden canlandırılması, Karadeniz güvenliği ve savaş sonrası yeniden imar süreci öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

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Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti yeni diplomatik sürecin işareti oldu

Fidan, Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde savaşın bölgesel ölçekte yayılma riskine dikkat çekerken, tarafların “psikolojik olarak ateşkese hazır hale geldiğini” ifade etti. Türkiye’nin savaşın ilk günlerinden bu yana yürüttüğü diplomatik çabalar kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler, esir takası ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi süreçlerde üstlendiği rol yeniden gündeme geldi.

İstanbul görüşmeleri yeniden başlayabilir

Ziyaret sırasında yapılan açıklamalar, Türkiye’nin tarafları yeniden İstanbul’da bir araya getirme hedefini koruduğunu ortaya koydu. Ankara’nın, savaşın başında önemli ilerleme kaydedilen İstanbul müzakerelerinin devam etmesini istediği belirtilirken, diplomatik temasların kesintisiz sürdürülmesinin kalıcı barış açısından önem taşıdığı vurgulandı.

ABD’nin son dönemde farklı uluslararası krizlere yoğunlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşında beklenen ilerlemenin sağlanamaması da Türkiye’nin yeniden aktif ara buluculuk girişimlerinde bulunmasının önünü açan gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Karadeniz güvenliği öncelikli başlıklar arasında

Görüşmelerde Karadeniz’deki güvenlik riskleri de ele alındı. Deniz ticaretinin güvenliği, enerji altyapısına yönelik tehditler ve seyrüsefer güvenliğinin korunmasının yalnızca Türkiye değil tüm bölge ülkeleri açısından stratejik önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye, savaşın Karadeniz’e yayılmasının önlenmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürürken, enerji güvenliği ve ticaret yollarının açık tutulmasını da öncelikleri arasında görüyor.

Savaş sonrası yeniden imar süreci masada

Ziyarette Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası da gündeme geldi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin savaş koşullarına rağmen 6,6 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, Ukrayna Parlamentosunun Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylamasının ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Fidan, Türk şirketlerinin savaşın ardından yeniden imar ve altyapı projelerinde görev almaya hazır olduğunu ifade ederken, Türkiye’nin güvenlik garantileri ve Karadeniz’deki deniz unsurlarına katkı sağlayabilecek ülkeler arasında yer alabileceğini de dile getirdi.

Türkiye diplomatik temaslarını sürdürüyor

Ankara, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdürürken Rusya ile de diplomatik ve ekonomik ilişkilerini devam ettiriyor. Her iki tarafla iletişim kanallarını açık tutan Türkiye, savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimlerde ara bulucu rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

Diplomatik kaynaklara göre önümüzdeki dönemde İstanbul’da yeni müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik temasların yoğunlaşması beklenirken, ateşkesin sağlanması ve tarafların yeniden doğrudan müzakere masasına dönmesi için girişimlerin devam edeceği değerlendiriliyor.

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