Bakan Kurum: "D-8’in ortaya koyacağı ortak irade COP31 için özel önem taşıyor" 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısında, D-8 ülkelerinin küresel iklim gündeminde dönüştürücü bir güce sahip olduğunu belirterek, “D-8’in ortaya koyacağı ortak irade COP31’in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önem taşımaktadır.” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığına hazırlandığı bu tarihi dönemde D-8 Çevre Bakanları Toplantısının İstanbul’da gerçekleştirilmesini son derece anlamlı bulduklarını belirtti. Dün kıdemli memurlar düzeyinde başlatılan istişarelerin bugün bakanlar seviyesinde sürdürüldüğünü ifade eden Kurum, Antalya’daki COP31 sürecine giderken geliştirilen ortak yaklaşımın gelişmekte olan ülkelerin küresel iklim gündemindeki rolü açısından güçlü bir mesaj vereceğine inandığını söyledi.

İklim değişikliğinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir risk değil, ekonomik kalkınmayı, şehirleri, gıda güvenliğini, enerji sistemlerini ve toplumların refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini vurgulayan Kurum, buna karşın verilen sözlerle sahadaki uygulamalar arasında hala ciddi bir mesafe bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güven tesis edebilen, farklı coğrafyalar arasında diyalog kurabilen ve uygulama kapasitesi güçlü bir ülke olarak COP31 Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya konulduğunu ifade etti.

“COP31 Başkanlığı olarak üç temel ilke benimsedik”

Kurum, afet sonrası yeniden inşa tecrübesinden Sıfır Atık Hareketine, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine kadar birçok alanda edinilen birikimin COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşılmaya hazır olduğunu belirterek, “COP31 Başkanlığı olarak üç temel ilke benimsedik; diyalog, uzlaşı, aksiyon. Bu anlayışla COP31’i, uygulamayı hızlandıran, ortaklıkları güçlendiren ve somut sonuçlar üreten bir süreç olarak tasarladık. ‘Geleceğin COP’u’ vizyonuyla uluslararası toplumun değerlendirmesine sunduk.” dedi.

Kurum, COP31 Eylem Gündemi kapsamında döngüsel ekonominin güçlendirilmesi, Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, metan emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi, yeşil sanayileşme, mavi ekonomi ve iklim dirençli şehirler başta olmak üzere 10 öncelikli çalışma alanı belirlediklerini kaydetti.

2035 hedeflerini anlattı

Bonn’da uluslararası toplumun değerlendirmesine sundukları 2035 hedeflerine değinen Kurum, küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması, atık üretimindeki artış hızının yarıya indirilmesi, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması ve döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 15’e yükseltilmesi gibi hedefler belirlediklerini ifade etti.

Kurum, iklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmekte zorlanan gelişmekte olan ülkelere destek sağlamak amacıyla COP31 Eylem Gündemi kapsamında İklim Uygulama Köprüsü girişimini hayata geçireceklerini söyledi.

“D-8 küresel iklim gündeminde dönüştürücü bir güç”

Konuşmasının sonunda D-8 ülkelerinin küresel iklim politikalarındaki rolüne dikkati çeken Kurum, “D-8 ailesi, Asya’dan Afrika’ya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyasıyla bir milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir. D-8’in ortaya koyacağı ortak irade COP31’in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zarar, iklim finansmanı, adil geçiş ve D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağını belirten Kurum, İstanbul Deklarasyonu’nun D-8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağını ve Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’e önemli katkılar sunacağını söyledi.