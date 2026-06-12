Türkiye’nin COP31 vizyonu Bonn’da uluslararası paydaşlara anlatıldı

Sıfır Atık Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, konferans COP31 hazırlıkları kapsamında önemli temaslara ve üst düzey görüşmelere sahne oldu. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim finansmanı, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü ve uygulama odaklı çözümler başlıklarında çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Ağırbaş, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin küresel vizyonunu anlatarak, Türkiye’nin COP31 önceliklerini uluslararası paydaşlarla paylaştı. Görüşmelerde sıfır atık, döngüsel ekonomi ve insan odaklı iklim eylemi başlıkları öne çıktı.

“Türkiye’nin vizyonunu dünyaya anlattık”

Bonn temaslarını değerlendiren Ağırbaş, COP31’e giden süreci ele aldıklarını belirterek, “COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğündeki toplantılarda Türkiye’nin vizyonunu dünyaya anlattık.” dedi.

Sıfır Atık Forumu’na da geniş katılım olduğunu ifade eden Ağırbaş, şunları kaydetti:

“Bir yanda Sıfır Atık Forumu’nun değerlendirmesini yaparken bir yandan da COP31 bağlamındaki hazırlıkları anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde başlatmış olduğumuz Sıfır Atık Hareketi’nin önümüzdeki süreçteki yol haritasını paydaşlarımızla tartışıyoruz.”

Ağırbaş, Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları ile Marakeş Ortaklığı Toplantısı’nda Antalya’da şekillenecek ortak Eylem Gündemi’ne yönelik beklentilerin ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini belirtti. Türkiye’nin sıfır atık vizyonu doğrultusunda iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Ağırbaş, uygulama odaklı çözümlerin Antalya’daki COP31 sürecinin temel yaklaşımını oluşturduğunu ifade etti.

İklim finansmanı ve iş birlikleri gündemdeydi

Konferans kapsamında Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS) temsilcileriyle yapılan görüşmede, iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler için adil ve erişilebilir finansman mekanizmalarının önemi ele alındı. Taraflar, COP31 sürecinde iklim finansmanına yönelik ortak yaklaşımlar ve iş biriği alanlarını değerlendirdi.

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Etkinliği’nde düzenlenen “İklim Eylemi Gündemi’nde İlerlemenin Kanıtı” oturumunda konuşan Ağırbaş, iklim hedeflerinin ancak sahadaki somut uygulamalarla anlam kazanacağını vurguladı.

Avrupa Birliği heyetiyle gerçekleştirilen üst düzey oturumda ise COP31 hazırlıkları ve stratejik hedefler masaya yatırıldı. Görüşmede çevre politikaları, döngüsel ekonomi uygulamaları ve iklim diplomasisi alanlarındaki iş biriği fırsatları değerlendirildi.

Çok taraflı diplomasi trafiği

Ağırbaş, Bonn temasları kapsamında Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, Çevresel Bütünlük Grubu (EIG), Az Gelişmiş Ülkeler Grubu ve Latin Amerika ile Karayipler Grubu temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde emisyon azaltımı, iklim finansmanının etkinleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir arazi yönetimi ve uluslararası iş biriğinin güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Sürdürülebilir enerji dönüşümü alanında faaliyet gösteren Sustainable Energy for All temsilcileriyle yapılan görüşmede temiz enerji çözümleri ve döngüsel ekonomi uygulamaları değerlendirilirken, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Sekreteri Yasmine Fouad ile yapılan görüşmede toprakların korunması ve çölleşmeyle mücadele konuları gündeme geldi.

Ağırbaş ayrıca BM Gönüllüleri Merkezi’ni ziyaret ederek, 2026 Uluslararası Gönüllülük Yılı kapsamındaki çalışmaların uyumlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.