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AjansHaber Spor Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki İngiliz kanat Mason Greenwood’un transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, Mason Greenwood’un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Fenerbahçe, transfer sürecinin resmen başladığını duyurduğu KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood’un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.”

Kariyeri

Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başlayan İngiliz kanat, A takım formasıyla çıktığı 129 karşılaşmada 35 gole imza attı.

2023-24 sezonunu Getafe’de kiralık olarak geçiren Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya transfer oldu.

24 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda Marsilya formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

 

#Fenernahçe
#Mason Greenwood
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