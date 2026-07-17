“Aşkın Olayım"dan “Son Aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri

Galatasaray'ın 2022 yazında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, ilk sezonunda ortaya koyduğu performansın ardından bonservisi alınan isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dört sezonda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arjantinli golcü, attığı kritik goller, gol krallığı ve bireysel başarılarının yanı sıra "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen kariyeriyle de hafızalarda yer edindi.

Galatasaray efsaneleri arasına adını yazdırdı

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerini yalnızca kazandığı kupalarla değil, istatistikleriyle de kulüp tarihine geçerek tamamladı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde etti. Dört sezonda çıktığı 134 resmi maçta 77 gol ve 25 asist üreten Icardi, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini aldı.

2022-2023: Şampiyonluğun başrol oyuncularından biri oldu

Galatasaray'a 2022 yazında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer olan Mauro Icardi, sezonun ilerleyen bölümünde takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında öne çıkan Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin sezonu zirvede tamamlamasına önemli katkı sağladı.

İlk sezonunda 26 resmi maçta 23 gol ve 8 asist üreten Icardi, Süper Lig'de 22 kez fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansın ardından Galatasaray yönetimi, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti.

2023-2024: Gol krallığıyla taçlanan sezon

Bonservisinin alınmasının ardından Galatasaray'daki ikinci sezonuna çıkan Mauro Icardi, hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının en önemli gol silahlarından biri oldu. Sezon boyunca attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin üst üste ikinci lig şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, performansını istatistiklerine de yansıttı.

Icardi, sezonu 47 resmi maçta 32 gol ve 12 asistle tamamlarken, Süper Lig'de kaydettiği 25 golle kariyerinin ilk Süper Lig gol krallığını elde etti. Avrupa kupalarında da kritik maçlarda skor üreten deneyimli golcü, sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

2024-2025: Sakatlıkla gelen zorlu süreç

Galatasaray'daki üçüncü sezonuna iyi başlayan Mauro Icardi'nin performansı, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada yaşadığı ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığıyla kesintiye uğradı. Uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli futbolcu, sezonun büyük bölümünü kaçırdı.

Sakatlığı nedeniyle sınırlı sayıda maçta forma giyebilen Icardi, 14 resmi karşılaşmada 6 gol ve 1 asist üretti. Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan deneyimli futbolcu, bir sonraki sezon öncesi bireysel çalışmalarını sürdürdü.

2025-2026: Rekorlarla tamamlanan son sezon

Uzun süren sakatlığın ardından yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi, Galatasaray'daki son sezonunda takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Sezon içinde zaman zaman kaptanlık pazubandını da takan Arjantinli futbolcu, saha içindeki liderliğiyle takımın önemli figürlerinden biri oldu.

Icardi, 47 resmi maçta 16 gol ve 3 asist kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a attığı golle 73 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kariyerini 134 resmi maçta 77 gol, 25 asist ve 6 kupayla tamamladı.

Rekorlarla dolu dört sezon

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda birçok başarıya imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a attığı golle Galatasaray kariyerindeki 73. golüne ulaşan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılı kariyerini ise 134 resmi maçta 77 gol, 25 asist ve 6 kupayla tamamladı.

120 milyon avroluk teklifi geri çevirdi

Galatasaray'daki başarılı performansı, Mauro Icardi'ye Avrupa'nın yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisini çekti. Arjantinli futbolcunun transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Icardi'nin 2023 yazında Suudi Arabistan'dan 3 yıl için net 120 milyon avronun üzerinde teklif aldığını ancak Galatasaray'da kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Bu kararın arkasında ise taraftarla kurduğu güçlü bağın önemli rol oynadığı belirtildi.

"Aşkın Olayım" tribünlerin simgesi oldu

Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri yalnızca attığı gollerle değil, taraftarla kurduğu güçlü bağla da hafızalara kazındı. Şarkıcı Simge Sağın’ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısı, Arjantinli futbolcunun attığı gollerin ardından RAMS Park'ta çalınmaya başlandı ve kısa sürede Galatasaray tribünleriyle özdeşleşti.

Attığı gollerin ardından yaptığı gol sevinciyle de hafızalara kazınan Icardi, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın en çok sevdiği futbolculardan biri haline geldi. "Aşkın Olayım", zamanla yalnızca bir gol müziği değil, Icardi'nin Galatasaray kariyerini simgeleyen unsurlardan biri oldu.

Galatasaray'dan duygusal veda

Dört sezon boyunca attığı goller, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla Galatasaray tarihine geçen Mauro Icardi için sarı-kırmızılı kulüp de duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Kulüp, Arjantinli futbolcunun yalnızca saha içindeki katkılarına değil, taraftarla kurduğu güçlü bağa da vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın...”