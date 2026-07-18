Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için sahaya çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nın üçüncülük karşılaşmasında Fransa ile İngiltere mücadele edecek.

ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan Miami Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 00.00’da başlayacak.

Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek.

Deschamps, Fransa’ya İngiltere maçıyla veda edecek

2012’de Fransa Milli Takımı’nın başına geçen Didier Deschamps, teknik direktör olarak ülkesiyle bir kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı, bir kez de final oynadı.

Dünya Kupası’nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üç isimden biri olan 57 yaşındaki Deschamps, İngiltere karşılaşmasının ardından Fransa Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılacak.

Fransa eleme turlarında gol yemeden yarı finale ulaştı

Fransa; Senegal, Irak ve Norveç’in yer aldığı Dünya Kupası I Grubu’nu 9 puanla lider tamamladı.

Didier Deschamps’ın ekibi, son 32 turunda İsveç’i 3-0, son 16 turunda Paraguay’ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Grup aşamasının ardından çıktığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapatan Fransa, yarı finalde İspanya karşısında aynı savunma başarısını sürdüremedi.

2018’de Dünya Kupası’nı kazanan ve 2022’de final oynayan Fransa, İspanya’ya 2-0 mağlup olarak finale yükselme hedefini gerçekleştiremedi.

İngiltere’nin hücum yükünü Kane ve Bellingham çekiyor

İngiltere; Hırvatistan, Gana ve Panama’nın yer aldığı L Grubu’nu 7 puanla lider tamamladı.

Son 32 turunda Demokratik Kongo’yu 2-1 mağlup eden İngilizler, son 16 turunda Meksika’yı 3-2 yendi.

İngiltere, çeyrek finalde normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde son şampiyon Arjantin ile karşılaşan İngiltere, son bölümüne 1-0 önde girdiği müsabakada 85 ve 90+2. dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.

Fransa karşısında üçüncülük mücadelesine çıkacak İngiltere’nin en önemli kozları, turnuvada 6’şar gol kaydeden Harry Kane ile Jude Bellingham olacak.

İki futbolcu, İngiltere’nin turnuvada attığı 14 golün 12’sini kaydetti.

İki ülke arasındaki rekabette İngiltere önde

Fransa ile İngiltere, bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi.

İngiltere, bu karşılaşmaların 17’sinden galibiyetle ayrılırken, Fransa 10 maçta rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde karşılaştı.

Fransa, Tchouameni ve Giroud’nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanırken, İngiltere’nin tek golünü Harry Kane kaydetti.

Kane, aynı karşılaşmanın 84. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere ilk Dünya Kupası üçüncülüğünü hedefliyor

Fransa, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez 3'üncülük maçına çıktı. 1958'de Batı Almanya'yı 6-2 mağlup eden Fransa, 1982'de ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Fransa son olarak 1986'da Belçika'yla karşı karşıya geldiği 3'üncülük mücadelesini uzatmalarda 4-2 kazanmayı başardı.

İngiltere ise 3'üncülük maçına 2 kez çıktı. 1990'da İtalya'yla karşı karşıya gelen Ada ekibi, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. 2018'de yarı finalde Hırvatistan'a kaybeden İngiltere, 3'üncülük maçında Belçika'yla karşı karşıya geldi. Müsabaka Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere, Fransa’yı mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayacak.