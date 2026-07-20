Türkiye, Dünya Matematik Finali’nden 53 madalyayla döndü

Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katıldığı World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali, 11 Temmuz’da Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirildi. Toplam 38 ülkenin yer aldığı organizasyonda Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’den 53 madalya, 21 başarı ödülü

Ocak ve mart ayları arasında gerçekleştirilen ön elemeleri başarıyla geçen Türk öğrenciler, dünya finalinde 2 elmas, 6 altın, 11 gümüş ve 34 bronz madalya kazanarak toplam 53 madalya ile yurda döndü. Yarışmanın 13 Temmuz’da açıklanan sonuçlarına göre 21 öğrenci de “merit” (başarı) ödülünün sahibi oldu.

6. sınıflar en fazla madalya kazanan kategori oldu

Türkiye adına en dikkat çekici performanslardan biri 6. sınıf kategorisinde geldi. Bu kategoride öğrenciler, 2 altın, 2 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı.

Altın madalyaları Ece Tuna ve Beren Hacım alırken, Nisa Dila Oruç ile Yusuf İbrahim Kaldırım gümüş madalyaya layık görüldü. Metehan Doğan, Esma Neva Yıldız, Akif Asım Demir, Melis Eroğlu, Zeynep Asu Kuyucu, İpek Duru Şahin, Mira Ramasamy, Elif Berrak Güler, Zümra Zeynep Dağ ve Demir Kağan Özdikici ise bronz madalya elde etti.

Elmas madalyalar lise kategorilerinden geldi

11. sınıf kategorisinde Ayşegül Balım Yabacı, 12. sınıf kategorisinde ise Bekir Emre Örün elmas madalyanın sahibi oldu.

12. sınıfta Hatice Ceren Şimşek altın, Emir Aksu bronz madalya kazanırken 12. sınıfta Celal Mert Kara altın, Tunahan Yıldız gümüş, Hürel Koç ile Fıdel Deniz Sunal bronz madalya elde etti.

Farklı kademelerde önemli başarılar

Yarışmada 2. sınıftan 12. sınıfa kadar birçok kategoride Türk öğrenciler madalya ve başarı ödülleri kazandı.

7. sınıfta Atlas Haser altın madalya alırken, 10. sınıfta Muhammed Enes Demirel altın, Batuhan Çelik ve Arda Culhacı ise gümüş madalya kazandı.



8. sınıf kategorisinde Elif Nergis Ertem, Mehmet Aras Başçiftçi ve Öykü Dinler gümüş, Hande Bayrak, Deniz Sarıgül ve Osman Enes Kocaeren bronz madalya elde etti.

Türkiye, farklı yaş gruplarında elde ettiği toplam 53 madalya ve 21 başarı ödülüyle WMI 2026 Dünya Finali’nde uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.



