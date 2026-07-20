Türk takımlarının Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu tura kalması durumunda ilk maçı sahasında oynayacak.
Fenerbahçe-Gornik Zabrze eşleşmesinde ilk maç 21 Temmuz Salı günü İstanbul’da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta yapılacak.
Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin ilk maçı 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz’da Danimarka’da yapılacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe elenirse Avrupa Ligi’ne gidecek
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze’ye elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek.
Sarı-lacivertliler bu senaryoda Twente-Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile eşleşen Başakşehir, rakibini geçmesi halinde 3. eleme turunda Vaduz-Atletic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir-Inter Turku eşleşmesinde ilk maç 22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos’ta, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta yapılacak.