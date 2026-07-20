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AjansHaber Spor Türk takımlarının Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu

Türk takımlarının Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

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Türk takımlarının Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu
KAYNAK: (AA)

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu tura kalması durumunda ilk maçı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe-Gornik Zabrze eşleşmesinde ilk maç 21 Temmuz Salı günü İstanbul’da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta yapılacak.

Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin ilk maçı 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz’da Danimarka’da yapılacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe elenirse Avrupa Ligi’ne gidecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze’ye elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Sarı-lacivertliler bu senaryoda Twente-Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile eşleşen Başakşehir, rakibini geçmesi halinde 3. eleme turunda Vaduz-Atletic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir-Inter Turku eşleşmesinde ilk maç 22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos’ta, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta yapılacak.

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