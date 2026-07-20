İspanya, uzatmalarda Dünya Kupası’na uzandı

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği mücadelede Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada İspanya’ya kupayı getiren gol, 106. dakikada Ferran Torres’ten geldi. Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

İspanya ikinci kez dünya şampiyonu

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya, 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasına giren Yamal’ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Martinez topu kornere çeldi.

İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella’nın şutlarında da İspanya gol bulamadı. Arjantin ise ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı ancak 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Arjantin uzatmalara 10 kişi çıktı

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez’in kırmızı kart görmesiyle Arjantin sahada 10 kişi kaldı. Tangocular, uzatma bölümünü bir kişi eksik oynadı.

Uzatmaların 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres’in önüne indirdi. Ferran Torres’in sert şutunda top ağlarla buluştu ve İspanya 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İspanya, 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferine ulaştı.

Turnuva tarihinde ilk kez devre arası sahne şovu düzenlendi

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı’nda oynanan finalde, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi devre arası sahne performansı düzenlendi.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda Justin Bieber, Shakira ve Madonna gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı.

Sahne performansının uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk yarının bitiş düdüğünden 27 dakika sonra ve 12 dakikalık gecikmeyle başladı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre devre arası 15 dakikayı aşmamalı.

FIFA, daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini duyurmuş ve “dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak” amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini kaydetmişti.

Rodri’ye “Altın Top” ödülü

İspanya Milli Takımı’nın kaptanı ve orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen “Altın Top” ödülünün sahibi oldu.

İspanya’nın kalecisi Unai Simon, Dünya Kupası’nın en iyi kalecisine verilen “Altın Eldiven” ödülüne layık görülürken, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi de “En İyi Genç Oyuncu Ödülü”nü kazandı.

Seremoni öncesi Trump’a tepki

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri’ye Dünya Kupası’nı ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte takdim etti.

Trump, kupayı İspanya’ya vermeden önce sahaya yürüdüğü sırada tribünlerin bir bölümü tarafından yuhalandı.

İspanya’dan tek golle tarihi şampiyonluk

Turnuvadaki tek puan kaybını grup aşamasındaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, 8 maçta kalesinde yalnızca 1 gol görerek rekor kırdı.

Luis de la Fuente’nin öğrencileri, aynı turnuvada sadece 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Çeyrek finalde Belçika’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol yiyen İspanya, finalde ise kalesini gole kapattı.

De la Fuente tarihe geçti

İspanya Milli Takımı’nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam oldu.

Bu alandaki önceki rekor, 2010’da İspanya’ya tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque’ye aitti.

Arjantin finalde yine kaybetti

Arjantin Milli Takımı, çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. yenilgisini aldı.

1978, 1986 ve 2022’de şampiyon olan Arjantin, 1930, 1990, 2014 ve 2026 finallerinde kupaya ulaşamadı.

Dünya Kupası’nda son 13 maçında 11 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Lionel Scaloni’nin ekibi, 14. maçta İspanya karşısında bu serisini sürdüremedi.

Arjantin, turnuva tarihinde bir final maçında 90 dakika boyunca rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım oldu.