Deprem yardımlarının “güvenilir ismi”nden demir parmaklıklar ardına: Ahbap Derneği soruşturması ve hukuki süreç

Milyarlık deprem bağışlarının kumar hesaplarına aktarıldığı ve yüz milyonlarca liralık kayıt dışı döviz trafiğinin yürütüldüğü tespitleriyle sarsılan Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyon başladı. Haluk Levent'in ardından Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ahbap Derneği nasıl kuruldu?

Ahbap Derneği, sanatçı Haluk Levent tarafından 2017 yılında İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu.

İlk dönem finansmanı: Haluk Levent'in savcılık ifadesine göre dernek, ilk iki yıl boyunca tamamen sanatçının kendi kişisel finansmanı ve cebinden karşıladığı paralarla ayakta tutuldu.

Kırılma noktası: Derneğin kitlesel bir yardım toplama ağına dönüşmesi, Elazığ depreminin ardından gelen bağış patlamasıyla başladı.

Gönüllülük ağı: Kısa sürede Türkiye'nin 68 ilinde dijital platformlar üzerinden organize olan, gençlerin ağırlıkta olduğu dinamik bir sivil toplum hareketine dönüştü.

Kimlere, ne vaat ettiler?

Ahbap Derneği, resmi tüzüğünde ve kamuoyu önündeki tüm kampanyalarında "şeffaflık, dayanışma ve hızlı reaksiyon" vaat etti. Kamuoyuna sunulan temel vaat ve hedefler şöyle:

İhtiyaç sahiplerine doğrudan destek: Toplumdaki dezavantajlı gruplara, hastalara ve öğrencilere bürokrasiye takılmadan ayni ve nakdi yardım ulaştırmak.

Kriz ve afet yönetimi: Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde devlet kurumlarının hantallığından uzak, dijital koordinasyon gücüyle birkaç saat içinde sahada barınma ve gıda sağlamak.

Deprem konutları ve konteyner sözü: Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında halktan ve yurt dışından toplanan yardımlarla afetzedelere güvenli kalıcı konutlar inşa etme ve konteyner kentler kurma sözü verildi.

Şeffaflık ilkesi: Toplanan her kuruşun faturalandırılacağı ve denetime açık şekilde halkla paylaşılacağı vadedildi.

Tarihi soruşturma: İddialar ve tespitler neler?

Temmuz 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan operasyon, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Soruşturma dosyasına giren ve MASAK raporlarına dayanan ana suçlamalar şu şekilde:

Milyarlık deprem bağışları ve bahis

Toplanan bağış: Haluk Levent, ifadesinde yalnızca 2023 depremleri döneminde dernek hesaplarına 4.3 milyar lira bağış geldiğini kabul etti.

990 milyon TL'lik kumar trafiği: Soruşturmadaki bir diğer tespit, bu bağışların dernek kurucularından Alper Çelik'e ait banka hesaplarına aktarıldığı yönünde. Başsavcılık, bu hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığını ve 390 milyon lira zarar edildiğini saptadı. Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis içerikli WhatsApp yazışmaları delil dosyasına girdi.

Kayda geçmeyen 210 milyon TL: MASAK raporuna göre, deprem sonrasındaki iki yıllık süreçte yurt dışındaki gurbetçilerden toplanan yaklaşık 210 milyon liralık döviz bağışının tek bir kuruşu dahi dernek kayıtlarına geçirilmedi.

Esnafa ve iş insanlarına dolandırıcılık şikayeti

Konteyner üreticileri mağdur: Deprem bölgesine sipariş edilen konteynerlerin parasının ödenmediği gerekçesiyle üretici iş insanları savcılığa başvurdu. Haluk Levent'in üreticileri 70 milyon lira dolandırdığı ifade edildi.

İkinci soruşturma: Haluk Levent hakkında, bağış vaadiyle gayrimenkul alımına ilişkin ayrı bir 60 milyon dolarlık dolandırıcılık dosyası daha yürütülüyor.

Özel hayat ifadeleri ve gönül ilişkisi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ya da tutuklanan isimlerin ifadeleri dosyaya yansıdı:

"Beni kandırdı." ifadesi: İsviçre'de tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018'de evlendiklerini, Levent'in borçlarını kapatabilmek için İsviçre'deki şirketini 30 milyon franga satıp parasını tükettiğini ifade etti.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: Sevda Kurt isimli şüpheli, Levent'in "Borçlarım bitsin evleneceğiz." diyerek kendisinden 90 milyon lira aldığını, evli olduğunu ancak nezarethanede öğrendiğini ifade etti.

Ece Güner ifadesi: Tutuklanan ünlü avukat Ece Güner ise acıma hissi uyandıran hikayelerle Haluk Levent'e 1 milyon dolar borç verdiğini, kendisinin dernek yöneticisi ya da avukatı olmadığını, sadece bağışçı olduğunu savundu.

Aile içi para trafiği ve belediyeler

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden, ünlü sanatçının kardeşi Berkant Acil'in hesaplarına 125 milyon liralık bir para transferi yapıldığı tespit edildi.

"Organizasyon bedeli" adı altında aktarılan bu paralar nedeniyle ilişkili 4 şirkete mahkemece kayyum atandı. (Berkant Acil, geçtiğimiz ay CHP'li Şile Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda da tutuklanmıştı).

İkinci dalga operasyon: Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Temmuz 2026 sabahı soruşturmayı genişleterek ikinci dalga operasyon başlattı.6 Şubat depremlerinde Ahbap ile koordineli yardım çalışmaları yürüten Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, 6 Şubat depremlerinde Ahbap ile koordineli yardım çalışmaları yürütmüştü. MASAK, Uğur'un şahsi banka hesaplarına deprem döneminde yurt dışından yüksek tutarlarda şüpheli döviz transferleri yapıldığını belirledi.

Uğur'un ilk açıklaması: Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan açıklama yapan Oğuzhan Uğur, "Eğer o dönemki yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için en ön safta yer alacağız." dedi. 20 Temmuz sabahı Uğur, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ve derneğin savunması

Susma hakkı: Soruşturmanın merkezindeki isim Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde, politikacılar ve devlet kurumları ile ilgili vermek istediği bazı yanıtların "soruyla alakasız" olduğu gerekçesiyle tutanağa geçirilmemesi üzerine susma hakkını kullandı.

Bakanlık denetimleri: Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Levent, geçmiş yıllarda İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlendiklerini ve faturaların ilgili valiliklerde olduğunu belirtti. (Bakanlığın geçmiş denetimlerinde usulsüzlükler nedeniyle derneğe toplamda 26 bin 569 TL para cezası kestiği de belgelerle ortaya çıktı).

Türkiye'nin dijital yardım ağlarından birinin şeffaflık, denetlenebilirlik ve finansal yönetim süreçlerindeki tespitleri gün yüzüne çıktı. Toplamda 4.3 milyar lirayı bulan deprem yardımlarının milyarlık bahis trafiğine karıştığı, 210 milyon liralık gurbetçi bağışının kayıt dışı bırakıldığı, milyonlarca liralık aile içi gizli transferlerin yapıldığı ve iş insanlarının milyonlarca lira dolandırıldığı tespitleri, sivil topluma olan güveni derinden sarstı.