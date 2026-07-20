Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 bin 613 başvuru

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin 2026 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. Açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercii olarak hizmet verdiği belirtilirken, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481 bin 613 başvuru alındığı ve bunların 455 bin 500’ünün sonuçlandırıldığı bildirildi.

Yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlık yargıya taşınmadan çözüldü

Bakanlık açıklamasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözülmesini sağladığı, aynı zamanda yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Tüketici hakem heyetleri, 2026’nın ilk 6 ayında da yoğun mesai yaparak tüketicilerimize hizmet vermiştir. Yılın ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru yapılmış ve 455 bin 500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar liradır.”

Başvuruların yüzde 76,7’si e-Devlet üzerinden yapıldı

Açıklamada, tüketicilerin e-Devlet’te yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolaylıkla hakem heyetlerine başvuru yapabildiği belirtilerek, yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların yüzde 76,7’sinin elektronik ortamdan gerçekleştirildiği kaydedildi.

En fazla başvuru İstanbul’dan

Verilere göre, tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru yapılan ilk 5 il şöyle sıralandı:

İstanbul: 126 bin 319

Ankara: 50 bin 353

İzmir: 32 bin 507

Bursa: 17 bin 399

Antalya: 15 bin 893

En az başvurunun ise 305 ile Ardahan’dan yapıldığı bildirildi.

İl bazında en fazla başvuru 12 bin 700 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe bazında ise 8 bin 94 başvuruyla Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldı.

En çok ayakkabı ve tekstil ürünleri şikayet edildi

Başvuruların yaklaşık yüzde 35’ini ayıplı mal, yüzde 29’unu ise ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu.

Ürün gruplarına göre en fazla şikayet konusu olan alanlar ise şu şekilde sıralandı:

Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri: yüzde 18

Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği: yüzde 15,13

İletişim aboneliği: yüzde 6,26

Kredi kartları: yüzde 5,37

e-Ticaret alışverişleri (mesafeli sözleşmeler): yüzde 5,38

Sağlık hizmetleri: yüzde 3,92

En fazla uyuşmazlık perakende ticaret sektöründe

Sektörel dağılımda ise en fazla başvuru, 249 bin 240 başvuru ve yüzde 51,75 oranıyla perakende ticaret sektörüne yönelik oldu.

Bunu, 49 bin 501 başvuru ile finansal hizmetler sektörü ve 43 bin 311 başvuru ile abonelik hizmetleri sektörü izledi.

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.