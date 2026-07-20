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AjansHaber Gündem İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 şüpheli hakkında operasyon

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 şüpheli hakkında operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 şüpheli hakkında operasyon

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda çeşitli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

İhaleler mercek altına alındı

Soruşturma dosyasında, belediye tarafından düzenlenen bazı ihalelerde hukuka aykırı işlemler yapıldığı iddia edildi. İhaleleri kazanan firmalar ile teklif veren bazı şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu, ayrıca belediyeyle iş yapan bazı firmalardan “komisyon” adı altında usulsüz para alındığının öne sürüldüğü kaydedildi.

Dosyada ayrıca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirleme işlemlerinde etkili olduğu yönünde iddiaların da yer aldığı aktarıldı.

Beş ilde eş zamanlı operasyon

Başsavcılığın talimatıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında İzmit merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen isimler

Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheli arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz ve Avukat Selin Evren Özoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.

Ayrıca Mali İşler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü ile ihalelere katılan bazı şirket yetkilileri hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, dijital materyallerin incelenmesi ve şüphelilere yönelik işlemler kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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