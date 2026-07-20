Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi ASELSAN’a verildi

Türkiye’de su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Su Verimliliği Belgesi uygulamasında ilk mavi belge ASELSAN’a verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda ASELSAN, Türkiye’de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

ASELSAN’ın aldığı belge, suyun üretim ve yerleşke süreçlerinde daha verimli kullanılması, tüketimin izlenmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ve sürdürülebilir su yönetiminin kurumsal yapıya dönüştürülmesi açısından önem taşıyor.

Uygulamanın temeli 2023’te atıldı

Su Verimliliği Belgesi uygulamasının arka planında, 2023’te Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı bulunuyor.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik ulusal vizyon bu belgeyle ortaya konulurken, uygulamanın yasal zemini 27 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliği ile oluşturuldu.

Yönetmelikle suyu verimli kullanan faaliyetlere “mavi”, “yeşil” ve “turkuaz” olmak üzere üç farklı seviyede belge verilmesi kararlaştırıldı. Böylece su verimliliğinin farklı sektörlerde sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Mavi belge: İlk seviye

Mavi Su Verimliliği Belgesi, sistemin ilk aşamasını oluşturuyor. Bu belge, kurumun su kullanımını kayıt altına aldığını, mevcut durumunu analiz ettiğini ve verimlilik hedefleri belirlediğini gösteriyor.

Başvuru sürecinde suyun hangi kaynaklardan temin edildiği, nerelerde kullanıldığı, tüketimin nasıl izlendiği ve tasarruf sağlayan ekipmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı değerlendiriliyor.

Yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış atık suyun yeniden değerlendirilmesi ve kurakçıl peyzaj gibi uygulamalar da bu kapsamda dikkate alınıyor.

Yeşil belge: İleri uygulama seviyesi

Yeşil Su Verimliliği Belgesi, mavi belgenin ardından gelen daha ileri aşamayı ifade ediyor.

Bu seviyede kurumdan yalnızca kayıt ve hedef oluşturması değil, faaliyet alanına göre somut teknik uygulamaları hayata geçirmesi bekleniyor.

Sanayi kuruluşlarında mevcut en iyi tekniklerin uygulanması, toplam su kullanımının bir bölümünün geleneksel olmayan su kaynaklarından karşılanması ve atık suların geri kazanılması öne çıkıyor.

Yerel yönetimlerde içme suyu kayıplarının mevzuatta belirtilen seviyelere indirilmesi, ölçüm altyapısının güçlendirilmesi, arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması ve yeşil alanlarda kurakçıl peyzaj tekniklerinin tercih edilmesi gerekiyor.

Tarımsal işletmelerde ise damla ve yağmurlama sulama gibi modern basınçlı sulama yöntemleri, ölçüm-izleme sistemleri, üretim planlamasına uygun hareket edilmesi ve alternatif su kaynaklarının kullanımı dikkate alınıyor.

Turkuaz belge: En üst seviye

Turkuaz Su Verimliliği Belgesi, sistemin en ileri aşaması olarak kabul ediliyor.

Bu kategoride kurumların su yönetimini daha güçlü bir altyapı ve kurumsal kapasiteyle yürütmesi hedefleniyor. Geri kazanım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir su yönetiminin kalıcı hale getirilmesi ve daha yüksek standartların karşılanması bekleniyor.

Turkuaz belge, su verimliliğinde temel uygulamaların ötesine geçen ve kaynak yönetimini kurum kültürünün parçası haline getiren yapıları temsil ediyor

ASELSAN neden ilk oldu?

ASELSAN’ın Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni almasında, su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir yönetim alanındaki çalışmaları etkili oldu.

Kurumun kayıp ve kaçakların azaltılması, su verimliliğini artıran teknolojilerin uygulanması, sulama sistemlerinde yeni sensörler ve akıllı uygulamalarla tasarruf sağlanması gibi adımları öne çıktı.

ASELSAN ayrıca su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyen altyapılar geliştirerek bu alandaki çalışmalarını sürekli iyileştirme yaklaşımıyla güçlendirdi.

ASELSAN’ın aldığı ilk mavi belge, sanayi kuruluşları için su yönetiminde yeni bir eşik olarak görülüyor.

Üretim süreçlerinde kullanılan suyun ölçülmesi, tüketimin izlenmesi, kayıpların azaltılması ve geri kazanım uygulamalarının artırılması, sanayinin sürdürülebilirlik gündeminde giderek daha kritik hale geliyor.

Bu kapsamda Mavi Su Verimliliği Belgesi, kurumların yalnızca su tasarrufu sağlamasını değil, suyu planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sistem içinde yönetmesini de öne çıkarıyor.