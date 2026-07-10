ASELSAN, yılın ilk yarısında borsa performansıyla küresel savunma devlerini geride bıraktı

Şirket, dönemi 1 trilyon 630,2 milyar lira piyasa değeriyle tamamlarken, BIST 100’ün en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olmayı sürdürdü.

Küresel rakiplerini geride bıraktı

Aynı dönemde İngiltere merkezli Rolls-Royce hisseleri yüzde 25,6, Almanya merkezli Lufthansa yüzde 19, Fransa merkezli Safran yüzde 16, İngiliz BAE Systems yüzde 7,6, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 5,7, ABD’li Lockheed Martin yüzde 5,3, General Dynamics yüzde 5,2, Fransız Dassault Aviation yüzde 4,9 ve RTX Corporation yüzde 3,5 yükseldi.

Bazı savunma devlerinde sert kayıplar

Yılın ilk yarısında bazı küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri ise değer kaybetti.

• Rheinmetall: -%36,5

• Northrop Grumman: -%13

• Saab: -%6,5

• Leonardo: -%4,6

• Mitsubishi Heavy: -%4,5

• Thales: -%2,2

• Airbus: -%1,9

• L3Harris Technologies: -%1

• Boeing: -%0,3

Avrupa’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözüme ulaşabileceğine yönelik beklentiler savunma hisseleri üzerinde baskı oluştururken, Almanya’nın F126 fırkateyn projesini iptal edebileceğine yönelik haberler Rheinmetall hisselerindeki düşüşü hızlandırdı.

Jeopolitik gelişmeler sektörü şekillendirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürmesi, İsrail-İran gerilimi, Asya-Pasifik’teki güvenlik riskleri ve diğer küresel gelişmeler savunma harcamalarını artırırken, sektör hisselerinin performansında belirleyici oldu.

Öte yandan Çin, Boeing’in de aralarında bulunduğu 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Airbus ise tedarik zinciri sorunları ve zayıf doların etkisiyle ilk çeyrekte beklentilerin altında finansal sonuçlar açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın mühimmat stoklarını değerlendirmek üzere savunma sanayii yüklenicileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin haberler de bazı ABD savunma şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.