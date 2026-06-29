Bakan Bolat: "Türk sanayi ürünleri dünyada kalite veitibarın sembolü"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracat performansını değerlendirerek, Türk sanayi ürünlerinin küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştığını söyledi.

İhracat ve dış ticaret vurgusu

Bakanlık olarak dış ticaretteki dengeyi korumanın ana görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, mayıs sonu itibarıyla son 12 aylık mal ve hizmet ihracatı gelirinin 396 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bolat, ithalat da eklendiğinde geçen yıl 820 milyar dolarlık devasa bir ticaret hacmini yönettiklerine dikkat çekerek, bu süreci yönetirken bir yandan yerli ve milli üretimi küresel rekabete karşı koruduklarını diğer yandan ihracatçıları yeni pazarlara teşvik ettiklerini bildirdi.

Gümrük teşkilatının da ticaretin kurallara uygun yürümesini sağlayarak Türkiye’nin ekonomik sınırlarının bekçiliğini yaptığını ifade eden Bolat, "Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede geçen yıl 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu bölgeler istihdam ve döviz girdisi noktasında kritik rol oynuyorlar." diye konuştu.

Ankara’nın ekonomik yükselişi

Ankara’nın ihracat performansına dikkat çeken Bolat şu ifadeleri kullandı:

“Ankara geçen yıl önemli ihracat başarılarına imza attı. Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 4,2 artarken Ankara’nın ihracat artış oranı yaklaşık yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. Bu, Ankara’nın Türkiye ortalamasından 4 kat daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.”

Merkez iller bazındaki sıralamada da Ankara’nın 18,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ikinciliğine yükseldiğine işaret eden Bolat, bu başarının arkasında yatan temel gücün yüksek teknoloji olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisi ve üretim gücü

Savunma sanayisinin Türkiye’nin ihracatında önemli sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracat payının yüzde 44’e yükselmesinde Ankara’daki teknoloji ordusunun payının büyük olduğunu söyledi.

Esnaf ve destekler

Bolat, Ankara’daki ekonomik desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

“2025 yılında Ankaralı esnaflarımıza 12 milyar 227 milyon liralık finansman sağladık. 2003’ten bu yana Ankaralı 277 bin esnafımız 51,5 milyar liralık destekten faydalandı. Ayrıca Ankara’daki firmalarımıza mal ihracatı için 2,2 milyar lira, hizmet ihracatı için ise 665 milyon lira devlet yardımı ödemesi gerçekleştirdik.”

Düzenlemeler ve piyasa denetimi

İç ticarette yapılan düzenlemelere değinen Bolat, iç ticarette istikrarı sağlamak amacıyla bugüne kadar 80’e yakın sektörel düzenleme yaptıkları bilgisini vererek, ikinci el otomobil ve emlak piyasasında hayata geçirilen düzenlemelerle piyasa bozucu faaliyetlerin önüne geçtiklerini, sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı ilanlarla mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini, yakında ticari reklam konusunda yönetmelik çıkaracaklarını kaydetti.

“Türk sanayi ürünleri dünyada kalite ve itibarın sembolü”

Dünya ekonomisinin Covid-19 salgını sonrası yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bolat, dünya genelinde gümrük duvarlarının yükseldiğini anlattı.

Bolat, yakın coğrafyada devam eden savaşlara rağmen Türkiye’nin istikrarını korumayı başardığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"2019’da ekonomik büyüklüğü 100 birim olan birçok G7 ülkesi bugün hala o seviyeye ulaşamazken Türkiye 2023 sonu itibarıyla 135 birime ulaşmıştır. Son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkın, adaletin ve üretimin yanında durmaya devam edeceğiz. Türk sanayi ürünleri artık dünyada kalitenin ve itibarın sembolüdür. Ankara da bu milli mücadelenin en güçlü motorlarından biridir."