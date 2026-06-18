Türkiye’de mayısta konut satışları yüzde 31,2 geriledi

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mayısta 93 bin 333 konut satıldı. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre sert düşüş gösterirken, ipotekli satışlarda da sınırlı gerileme yaşandı.

İlk ve ikinci el satışlarda gerileme

Satışların detaylarına bakıldığında, ilk el konut satışları yüzde 27,9 azalışla 30 bin 196’ya gerilerken, ikinci el konut satışları yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 oldu.

İpotekli konut satışları da mayısta yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754’e düştü. Diğer satış türlerinde ise yüzde 36,2’lik sert bir gerileme yaşandı ve 73 bin 579 konut satıldı. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Yabancılara satışlarda düşüş sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışları da düşüş eğilimini sürdürdü. Mayısta yabancılara yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 1387 oldu. En fazla satış ise 268 konut ile Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Yılın ilk 5 ayında da düşüş eğilimi yaşandı

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında da genel tablo düşüş yönünde gerçekleşti. Bu dönemde toplam konut satışları yüzde 6,6 azalarak 569 bin 537 oldu. Aynı dönemde ipotekli satışlar yüzde 25,8 artarken, yabancılara satışlar yüzde 15,1 geriledi.

İş yeri satışlarında da gerileme

İş yeri satışlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mayısta Türkiye genelinde toplam 11 bin 434 iş yeri satılırken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 düşüşe işaret etti.

Ocak-mayıs döneminde ise toplam iş yeri satışları yüzde 9,7 azalarak 68 bin 963 olarak kaydedildi.