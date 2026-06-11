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AjansHaber Ekonomi 40 ilde ihracat artışı: 21 il 1 milyar dolar eşiğini aştı

40 ilde ihracat artışı: 21 il 1 milyar dolar eşiğini aştı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak–mayıs dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 5 aylık süreçte 40 ilin ihracatında artış kaydedilirken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Editör
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40 ilde ihracat artışı: 21 il 1 milyar dolar eşiğini aştı

Mayıs ayında en fazla ihracat yapan il 4 milyar 495 milyon dolarla İstanbul oldu. Ancak kentte ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azaldı.

İstanbul’u 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli takip etti. Kocaeli’nin ihracatı da yüzde 15,6 düşüş gösterdi. Üçüncü sırada ise 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir yer aldı; İzmir ihracatını yüzde 1 artırdı.

Sektörlerde öne çıkan kalemler

İstanbul’da ihracatta ilk sırayı 856 milyon 380 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar aldı. Bu sektörü örme giyim eşyası ve aksesuarları (413 milyon 529 bin dolar) ile makine ve kazanlar (407 milyon 442 bin dolar) izledi.

Kocaeli’de ihracatın lokomotifi motorlu kara taşıtları (1 milyar 37 milyon 908 bin dolar) oldu. Ardından mineral yakıtlar ve yağlar ile elektrikli makine ve cihazlar geldi.

İzmir’de ise mineral yakıtlar ve yağlar (603 milyon 396 bin dolar) ilk sırada yer aldı. Bu kalemi demir-çelik ve makine ve ekipmanlar takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

İstanbul’un ihracatında ABD (452 milyon 558 bin dolar) ilk sırayı aldı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya geldi.

Kocaeli’nin en büyük pazarı Almanya (271 milyon 427 bin dolar) olurken, İngiltere ve İspanya takip etti.

İzmir’de ise ihracatta ilk sırayı İspanya (212 milyon 319 bin dolar) aldı. Bu ülkeyi ABD ve İtalya izledi.

Ankara zirvede: En fazla artış gösteren il

Mayıs ayında ihracatını tutar bazında en fazla artıran il 300 milyon dolarlık artışla Ankara oldu. Ankara’yı Osmaniye (29 milyon dolar) ve Şırnak (26 milyon dolar) takip etti.

40 ilde artış

Verilere göre yılın ilk 5 ayında 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat performansına ulaştı.

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