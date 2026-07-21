Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı

Ticaret Bakanlığı, yılın ocak-haziran döneminde ihracatı artırmak, yatırım ortamını güçlendirmek ve yeni pazarlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ticari diplomasi faaliyetlerine hız verdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında 57 ülkeyle gerçekleştirilen 152 üst düzey temas kapsamında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmaları etkin şekilde işletildi.

Türkiye, bu süreçte OECD Bakanlar Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomi Bakanları Toplantısı gibi uluslararası platformlarda temsil edilirken; Suudi Arabistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Umman ve Suriye başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle ikili temaslarda bulundu.

Ayrıca Kazakistan ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ziyaretlere iştirak edilerek çeşitli ülkelerde düzenlenen üst düzey ekonomik zirvelere katılım sağlandı.

STA ve TTA müzakerelerinde önemli ilerleme

Yılın ilk 6 ayında ticari diplomasi gündeminin merkezinde Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri yer aldı.

Birleşik Krallık ile mevcut STA’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin beşinci turu Ankara’da gerçekleştirilirken, sürecin hızlandırılması ve anlaşmanın kapsamının genişletilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Kanada ve Kosta Rika ile yürütülen istikşafi görüşmeler sonucunda STA müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakata varıldı. Azerbaycan ve Özbekistan ile Tercihli Ticaret Anlaşmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik teknik çalışmalar da ilerletildi.

JETCO ve KEK mekanizmalarıyla stratejik adımlar

Ekonomik ilişkilerin kurumsal altyapısını güçlendiren JETCO ve KEK toplantılarında uygulamaya yönelik önemli kararlar alındı.

Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen JETCO 8. Dönem Toplantısında “Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme” imzalanırken, Macaristan ile geçiş belgesi kotalarının artırılması, vize ve çalışma izinlerinin kolaylaştırılması kararlaştırıldı.

Norveç ile ilk kez kurulan JETCO mekanizması kapsamında yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında çerçevesi oluşturuldu.

Suriye ile gümrük, enerji, bankacılık ve müteahhitlik sektörlerini kapsayan geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalanırken, Almanya ile de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritası belirlenerek somut çalışma alanları kayıt altına alındı.

Bölgesel iş forumları öne çıktı

İş dünyasını buluşturan yatırım ve ticaret forumlarında da yoğun diplomasi trafiği yaşandı.

Bu kapsamda Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu, Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu ile Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesindeki temaslar öne çıktı.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin küresel ticarete etkileri dikkate alınarak bölge ülkeleriyle alternatif ticaret güzergahlarının oluşturulması, lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Balkanlar’da ise Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya ile gerçekleştirilen temaslarda bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi ve Türk müteahhitlik sektörünün desteklenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Ticari diplomasi yılın ikinci yarısında da sürecek

Ticaret Bakanlığının, yılın kalan bölümünde de ticari diplomasi faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi bekleniyor.

Bakanlık, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak kalıcı iş birliği mekanizmalarını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmayı hedefliyor.