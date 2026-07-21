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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan ve kamuoyunda “hesapçı” olarak bilinen kişileri temin eden şüpheleri tespit etti.

Dolandırıcılık gelirlerinin transferini organize ettikleri belirlendi

Soruşturmada, şüphelilerin hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini “atıcı” olarak adlandırılan kişilere ilettiği ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarılmasını sağladığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettiği tespit edildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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