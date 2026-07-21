Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk yarıda rekor kar: 24,5 milyar TL

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketler, yılın ilk yarısında hem karlılık hem prim üretimi hem de fon büyüklüğünde güçlü büyüme kaydederek piyasa beklentilerinin üzerinde performans sergiledi.

Açıklanan verilere göre Türkiye Sigorta’nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 13 milyar 450 milyon TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik’in net karı ise yüzde 52 artışla 11 milyar 8 milyon TL’ye yükseldi. Böylece iki şirketin toplam net karı yüzde 48 artışla 24,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, aynı dönemde prim üretimini geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 30 artırarak 94 milyar 213 milyon TL’ye yükseltirken pazar payını yüzde 15 seviyesine çıkardı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğünü yüzde 49 artışla 525 milyar TL’ye, katılımcı sayısını ise yaklaşık 5 milyona ulaştırdı. Şirket ayrıca hayat branşında yüzde 53,4 büyümeyle 20 milyar 270 milyon TL prim üretimi gerçekleştirirken pazar payını yüzde 17,7 seviyesine taşıdı.

Finansal göstergelerde güçlü büyüme

Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta’nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar TL’ye, özsermayesi ise 61 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin özkaynak karlılığı yüzde 48, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 213, bileşik rasyo oranı ise yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü ise 598,4 milyar TL, özsermayesi 39,4 milyar TL, özkaynak karlılığı yüzde 62, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 377, bileşik rasyo oranı ise yüzde 64,92 oldu.

Şirketler ayrıca 2026 yılı içerisinde hissedarlarına 3’er milyar TL nakit temettü dağıtacaklarını açıkladı. Türkiye Sigorta sermayesini yüzde 100 bedelsiz artırımla 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik ise 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltti.

“Dengeli fiyatlama ile sigorta erişilebilirliğine katkı sağlıyoruz”

Finansal sonuçları değerlendiren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen başarının güçlü bilanço yapısı, etkin gider yönetimi, mali disiplin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin sonucu olduğunu söyledi.

Çakmak, şirketlerin yılın ilk yarısında da sektör liderliğini sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şirketlerimiz, bu yılın ilk yarısında da başarılı finansal performansını sürdürerek tüm paydaşlarına değer üretmeye devam etti. İlk çeyrekte hayat ve hayat dışı sektörlerinde Türkiye Sigorta’nın karlılıkta birinci, Türkiye Hayat Emeklilik’in ise ikinci sırada yer alması güçlü finansal performansımızın en önemli göstergesidir. Hayat ve hayat dışı sektörlerinde adeta birbirleriyle yarışan iki şirketimiz de yılın ikinci çeyreğinde karlılık ve prim üretimindeki lider konumlarını başarıyla sürdürmüştür.”

Başarılarının temelinde etkin risk yönetimi, disiplinli fiyatlama politikası, operasyonel verimlilik ve ekonomik gelişmelere hızlı uyum sağlayan yönetim anlayışının bulunduğunu ifade eden Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yaklaşımlarımız hem finansal başarımızı daha da güçlendirdi hem de uzun vadeli hedeflerimize sağlam bir zemin oluşturdu. 2026 yarıyılında rekoru yatırım gelirlerimiz değil, sigortacılığın kendisi yazdı. Sektör ortalamaları yüzde 110’un üzerindeyken bileşik oranımız üst üste onuncu çeyrekte yüzde 100’ün altında kaldı ve yüzde 88 ile tarihimizin en iyi seviyesine geriledi.”

“Sigorta enflasyonu TÜFE’nin oldukça altında gerçekleşti”

Enflasyonla mücadele sürecinde finansal güçlerini korurken sigortayı vatandaşlar için ulaşılabilir kılmaya odaklandıklarını belirten Çakmak, uyguladıkları fiyatlama politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı Haziran ayı sonunda TÜFE yıllık bazda yüzde 32,1 olarak gerçekleşirken sigorta enflasyonu aynı dönem için yüzde 15,5 ile TÜFE’nin önemli ölçüde altında kaldı. Yıllık TÜFE’nin altında gerçekleşen sigorta enflasyonuna sektörümüzde lider ve piyasa belirleyici şirket olarak özellikle bireysel ürün gruplarında aldığımız aksiyonlar, indirimler ve ödeme kolaylığı sunan kampanyalarımızın da etkisiyle katkı sunduk.”

Sağlık ve kasko branşlarında da güçlü büyüme kaydettiklerini aktaran Çakmak, ilk 6 ayda sağlık sigortalarında 10,6 milyar TL, kasko branşında ise yüzde 30 artışla 9,9 milyar TL prim üretimine ulaştıklarını belirtti.

“Sigorta enflasyonunun üzerinde reel büyüyerek, bu büyümeyi teknik kara dönüştürerek, yatırım portföyümüzü çeşitlendirerek ve sigorta erişilebilirliğini artırarak 2026’nın ilk yarısında hedeflerimizi her alanda gerçekleştirdik.”

“Bazı bireysel ürünlerde fiyat artışı yapmadan büyüdük”

Şirketin “Herkes için sigorta” vizyonuyla hareket ettiğini belirten Çakmak, bazı ürün gruplarında fiyat artışı yapmadan büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

“Enflasyonla mücadele ve herkes için sigorta vizyonumuz doğrultusunda bazı bireysel ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmeden büyümemizi sürdürdük. Etkin fiyatlama yönetimimiz sayesinde yalnızca üretimimizi büyütmekle kalmadık, sektör liderliğimizi daha da pekiştirdik. Bu yaklaşımımızla daha fazla vatandaşımızı sigorta güvencesiyle buluştururken sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir mesafe kat ettik.”

Türkiye Sigorta’nın yılın ilk yarısında ulaştığı 94 milyar TL’lik prim üretimiyle en yakın rakibiyle arasındaki farkın 18 milyar TL, sektörün üçüncü ve dördüncü şirketleriyle arasındaki farkın ise 40 milyar TL’ye ulaştığını belirten Çakmak, bunun kendileri açısından önemli bir başarı göstergesi olduğunu ifade etti.

Ayrıca tarım ile yangın ve doğal afet branşlarında da sektör liderliğini koruduklarını söyledi.

“Hedefimiz sigortayı herkes için erişilebilir kılmak”

Toplumdaki sigortalılık oranını artırmanın temel hedefleri olduğunu belirten Çakmak, farklı gelir gruplarına yönelik ürün ve kampanyalar geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda yılın ilk yarısında kasko ve trafik sigortasında peşin fiyatına taksit, 18-26 yaş grubuna özel tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyası ile hayat sigortalarında prim iadesi ve ödeme kolaylığı sağlayan uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Çakmak, dijitalleşme yatırımları ve çoklu dağıtım kanalları sayesinde müşteri deneyimini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Karlılık ve prim üretiminde yeni rekorlar kırdık”

2026’nın ilk yarısında kendi rekorlarını yenilediklerini belirten Çakmak, iki şirketin toplam net karının yüzde 48 artışla 24,5 milyar TL’ye ulaştığını, prim üretimindeki güçlü performansın da kurumsal başarının en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

BIST 50 Endeksi’ndeki tek sigorta şirketi olan Türkiye Sigorta’nın uluslararası yatırımcıların da yoğun ilgisini çektiğini belirten Çakmak, Türkiye Varlık Fonu’nun şirketteki yüzde 5’lik payının yaklaşık 150 milyon dolar (6,75 milyar TL) karşılığında uluslararası kurumsal yatırımcılara satıldığını, halka açıklık oranının ise yüzde 23,9’a yükseldiğini kaydetti.

Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak güçlü kurumsal yapılarını sürdürülebilir büyüme anlayışıyla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ürün çeşitliliğini artırmayı, hizmet kalitesini geliştirmeyi ve sigortacılığı toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.