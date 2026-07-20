Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak uçuş testlerinin detaylarını paylaştı

Savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar ile Leonardo, Farnborough Airshow kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak uçuş testlerine ilişkin teknik detayları uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Şirketler, geçen ay duyurulan ortak uçuş testleriyle K-SWARM programının ilk canlı test aşamasını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Program kapsamında insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, ortak görev ve sürü (swarm) taktiklerinin olgunlaştırılması hedefleniyor.

KIZILELMA ile M-346 ortak formasyonda uçtu

Mayıs ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Baykar Uçuş ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testlerde, Leonardo’ya ait M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait T-346A takip uçağı ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı görev aldı.

Canlı testlerde, Leonardo tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmalar kullanılarak platformların koordinasyon içinde görev yapabilme kabiliyetleri değerlendirildi ve doğrulandı. Çalışmalar, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçiş açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi.

Otonom görev kabiliyeti test edildi

Baykar, geliştirdiği Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) altyapısını CUC-T algoritmalarına entegre ederek KIZILELMA’nın gelişmiş otonomi yeteneklerini test etti.

Uçuş sırasında KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkış gerçekleştirdikten sonra M-346 uçağına otonom şekilde katıldı. Ardından M-346 pilotu, yeni geliştirilen entegre aviyonik sistem sayesinde insansız hava aracının görev komutlarını yönetirken, KIZILELMA pozisyon değişikliği, ayrılma ve yeniden birleşme gibi tüm manevraları otonom olarak başarıyla yerine getirdi.

Güvenli veri paylaşımı sağlandı

Testlerde kullanılan gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi sayesinde M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler senkronize edildi. Haberleşme, Leonardo’nun GCC Tactical Platform siber savunma sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak korunarak uçuşların güvenli şekilde yürütülmesi sağlandı.

Daha karmaşık senaryolar planlanıyor

Leonardo ve Baykar ekiplerinin uzun süren ortak hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen testlerde sistem entegrasyonu tamamlanırken, algoritmalar ve uçuş senaryoları başarıyla doğrulandı.

Elde edilen verilerin K-SWARM programının sonraki aşamalarına yön vereceği belirtilirken, gelecek dönemde daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun aynı görev kapsamında birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyon senaryolarının test edilmesinin planlandığı ifade edildi.

İki şirket, ilk canlı test aşamasının insanlı ve insansız hava platformlarının müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Programın, geleceğin hava muharebe sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.