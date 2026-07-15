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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında TBMM’nin açık kalmasına katkı sunan ve darbenin önlenmesi için canlarını ortaya koyan gazilere teşekkür beratı takdim etti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
KAYNAK: (AA)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş gazileri kabulünde, 15 Temmuz’un üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek o geceyi hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

O karanlık gecede görünen ve görünmeyen çok sayıda kahramanlık yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, darbecilerin saldırıları sürerken TBMM’nin açık tutulması ve Genel Kurulun toplanmasının darbe girişiminin engellenmesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Milletin milli iradeyi korumak için ortaya koyduğu cesaret ve kararlılığın, yazdığı destanın her türlü takdir ve övgünün üzerinde bulunduğunu belirten Kurtulmuş, istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle yad etti, o gece meydanları dolduran millete teşekkür etti

Programın ardından Kurtulmuş, eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun yanı sıra Abdulhakim Aydın, Özkan Yücel, Hasan Haner, Ahmet Yetik, Eren Erken, Ali Esendağ, Gökhan Altınok, Zafer Yorgancı, Mahmut Sayar, Murat Demir, Nevzat Akkoç ve Emre Yemiş’e teşekkür beratı takdim etti.

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