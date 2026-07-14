Metrobüs 15 Temmuz’da FSM Köprüsü güzergahını kullanacak

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici güzergah değişikliğine gidilecek.

İETT’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında FSM Köprüsü güzergahını kullanacak.

6 istasyon geçici olarak kapatılacak

Düzenleme kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Aktarma yapılacak

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçecek yolcular, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’ndan FSM Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu’na ulaşarak yolculuklarına devam edebilecek.

Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçecek yolcuların ise Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’nda aktarma yapmaları gerekecek.