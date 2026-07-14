Bakan Gürlek: "FETÖ ile mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Gürlek, FETÖ başta olmak üzere devletin birliğini, demokrasiyi ve hukuk düzenini hedef alan tüm yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, firari örgüt mensuplarının dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkarılacağını söyledi.

“Mücadelemiz tavizsiz sürecek”

FETÖ ile mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, Türk yargısının anayasal görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, devletimizi tahakküm altına almaya çalışan hiçbir illegal yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Başta FETÖ olmak üzere milletimizin birliğini, devletimizin bekasını, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hedef alan tüm yapılara karşı mücadelemizi tavizsiz bir iradeyle sürdüreceğiz.”

Bakan Gürlek, FETÖ ile yürütülen mücadelenin bir intikam değil, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülen kapsamlı bir adalet süreci olduğunu ifade ederek, hiçbir kripto yapılanmanın ya da ihanet odağının adaletten kaçamayacağını söyledi.

“Terörsüz Türkiye birlik ruhuyla mümkün”

15 Temmuz gecesinde 253 kişinin şehit, 2 bin 740 kişinin gazi olduğunu hatırlatan Gürlek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonunun FETÖ’den arındırılmış güçlü bir zemin üzerinde yükseldiğini belirten Gürlek, 15 Temmuz sonrasında oluşan milli birlik ruhunun yeni anayasa çalışmaları ve “Terörsüz Türkiye” vizyonunun temelini oluşturduğunu kaydetti.

Firari FETÖ mensuplarına iade mesajı

Uluslararası alanda da FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirten Gürlek, farklı ülkelerle bilgi paylaşımı yapıldığını ve suçluların iadesi için gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, “Dünyanın neresine firar ederlerse etsinler, bu ihanet şebekesinin mensuplarını adaletin önüne çıkarmakta kararlıyız.” dedi.

289 darbe davası sonuçlandı

15 Temmuz sonrasında açılan davalara ilişkin verileri de paylaşan Gürlek, 289 darbe davasının tamamının hükme bağlandığını, bunlardan 241’inde temyiz sürecinin de tamamlandığını açıkladı.

Bakan Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre:

• “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 720 bin 580 kişi hakkında işlem yapıldı.

• 54 bin 27 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor.

• 29 bin 909 kişinin yargılaması devam ediyor.

• 127 bin 102 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

• 124 bin 861 kişi beraat etti.

• 11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

• 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

• 10 bini aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusu ise halen ceza infaz kurumlarında bulunuyor.