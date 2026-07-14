Bakan Gürlek: "FETÖ ile mücadelemiz tavizsiz sürecek"

Adalet Bakanı Gürlek, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ ile mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tavizsiz sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, yargının adalet terazisini gözeterek hareket ettiğini ifade etti.

“Mücadelemiz tavizsiz sürecek”

FETÖ ile mücadelenin bir intikam değil, hukuk devletinin yürüttüğü kapsamlı bir adalet süreci olduğunu belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, devletimizi tahakküm altına almaya çalışan hiçbir illegal yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Başta FETÖ olmak üzere milletimizin birliğini, devletimizin bekasını, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hedef alan tüm yapılara karşı mücadelemizi tavizsiz bir iradeyle sürdüreceğiz.”

Gürlek, devletine ihanet eden hiçbir yapının cezasız kalmayacağını belirterek, “Hiçbir kripto unsur, hiçbir paravan yapılanma, hiçbir ihanet odağı adaletten kaçamayacak.” dedi.

“Terörsüz Türkiye, birlik ruhuyla mümkün”

15 Temmuz’da şehit olan 253 vatandaş ile 2 bin 740 gaziyi anan Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun milli birlik ruhu üzerine inşa edildiğini söyledi.

Gürlek, “15 Temmuz sonrası oluşan milli birlik ruhunu, milletimizin güçlü bir bağ kuracağı yeni anayasal metinle taçlandırmak Türkiye Yüzyılı’nın en önemli hedeflerinden biridir. Terörsüz Türkiye vizyonumuzu da bu birlik ve beraberlik ruhundan ayrı düşünemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Firari FETÖ mensuplarına iade vurgusu

Dünyanın farklı ülkeleriyle FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgi paylaşımının sürdüğünü belirten Gürlek, firari örgüt mensuplarının Türkiye’ye iadesi için uluslararası süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Gürlek, “Dünyanın neresine firar ederlerse etsinler, bu ihanet şebekesinin mensuplarını adalet önüne çıkarmakta kararlıyız.” dedi.

289 darbe davası karara bağlandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen yargı süreçlerine ilişkin verileri de paylaşan Gürlek, şu bilgileri verdi:

• 289 darbe davasının tamamı hükme bağlandı.

• Bunların 241’inde temyiz süreci de tamamlandı.

• “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 720 bin 580 kişi hakkında işlem yapıldı.

• 54 bin 27 kişi hakkındaki soruşturma, 29 bin 909 kişi hakkındaki yargılama sürüyor.

• 127 bin 102 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

• 124 bin 861 kişi beraat etti.

• 11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

• 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

• Cezaevlerinde 10 bini aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusu bulunuyor.