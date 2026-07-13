13 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:16 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi
12:15 İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı
10:56 MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi
10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş’ın ailesine başsağlığı mesajı
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde düzenlenen ve 968 şüpheliyi kapsayan operasyonun ardından sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma
14
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY’ye karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY’ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“968 şüpheliyi kapsayan operasyon başlatıldı”

Operasyonun kapsamına ilişkin bilgi veren Gürlek, “Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yapan Gürlek, “Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceğiz”

Gürlek, paylaşımında ayrıca, “Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Gürlek, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi: “Büyük bir operasyon başlattık”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, “Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY’ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun Emniyet, Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, “Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde; bu sabah, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyon başlattık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür eden Çiftçi, “Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin süreceğini vurgulayan Çiftçi, “Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz mesajı da paylaşan Çiftçi, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine ve istiklal irademize sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerine yer verdi.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
#Gündem / 12 Temmuz 2026
Bakan Çiftçi: "Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz"
Bakan Çiftçi: "Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz"
#Gündem / 11 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Spor
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Otomotiv
Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor
Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor
LGS’de tercih süreci başladı
LGS’de tercih süreci başladı
Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak
Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.