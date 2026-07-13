Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY’ye karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY’ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“968 şüpheliyi kapsayan operasyon başlatıldı”

Operasyonun kapsamına ilişkin bilgi veren Gürlek, “Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yapan Gürlek, “Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceğiz”

Gürlek, paylaşımında ayrıca, “Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Gürlek, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi: “Büyük bir operasyon başlattık”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, “Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY’ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun Emniyet, Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, “Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde; bu sabah, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyon başlattık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür eden Çiftçi, “Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin süreceğini vurgulayan Çiftçi, “Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz mesajı da paylaşan Çiftçi, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine ve istiklal irademize sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerine yer verdi.