13 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:16 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi
12:15 İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı
10:56 MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi
10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş’ın ailesine başsağlığı mesajı
AjansHaber Gündem Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak

Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Kabinenin gündeminde dış politika, güvenlik ve ekonomiye ilişkin önemli başlıklar yer alacak.

Yayınlanma
14
Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak
KAYNAK: (AA)

Kabinenin ilk gündem maddesini, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturacak.

Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler de ele alınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin süreç, Türkiye’nin F-35 programına dönüşüne yönelik gelişmeler ve savunma sanayiindeki iş birliği konuları masaya yatırılacak.

Bölgesel gelişmeler değerlendirilecek

Kabinede bölgesel güvenlik başlığı altında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden artan gerilim ile İran’daki son durum ele alınacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgedeki insani durum ve ateşkes girişimlerine ilişkin son gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek.

Ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” hedefi de gündemde

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak yasal adımların yanı sıra ekonomideki son durum da görüşülecek.

#kabine toplatısı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Spor
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Gündem
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Bakan Fidan, Paris’te Ukrayna Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek
Bakan Fidan, Paris’te Ukrayna Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek
NATO’nun yeni silahı: “Transatlantik Savaş Bulutu” ve "yapay zeka modelleri" orduları nasıl değiştirecek?
NATO’nun yeni silahı: “Transatlantik Savaş Bulutu” ve "yapay zeka modelleri" orduları nasıl değiştirecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.