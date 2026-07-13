Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak

Kabinenin ilk gündem maddesini, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturacak.
Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler de ele alınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin süreç, Türkiye’nin F-35 programına dönüşüne yönelik gelişmeler ve savunma sanayiindeki iş birliği konuları masaya yatırılacak.
Bölgesel gelişmeler değerlendirilecek
Kabinede bölgesel güvenlik başlığı altında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden artan gerilim ile İran’daki son durum ele alınacak.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgedeki insani durum ve ateşkes girişimlerine ilişkin son gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek.
Ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” hedefi de gündemde
Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak yasal adımların yanı sıra ekonomideki son durum da görüşülecek.