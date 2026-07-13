13 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:16 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi
12:15 İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı
10:56 MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi
10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş’ın ailesine başsağlığı mesajı
AjansHaber Gündem LGS’de tercih süreci başladı

LGS’de tercih süreci başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih süreci başladı. Öğrenciler, tercihlerini 27 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Yayınlanma
14
LGS’de tercih süreci başladı
KAYNAK: (AA)

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yerleştirme sürecinde öğrenciler yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride tercih yapacak.

Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenciler en fazla 10 okul tercihinde bulunabilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul seçilebilecek.

Bu yıl pansiyonlu okullar için tercih ekranında “yatılı” ve “gündüzlü” seçenekleri ayrı olarak yer alacak.

Bakanlık, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek sağlamak amacıyla okullarda tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Adaylar, rotamaarif.gov.tr üzerinden liselerin kontenjan, öğretim şekli ve fiziki imkanlarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

Tercih işlemleri 27 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

#LGS
#tercih
MEB, LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı
MEB, LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı
#Gündem / 13 Haziran 2026
LGS merkezi sınavı başladı
LGS merkezi sınavı başladı
#Gündem / 13 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Spor
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Gündem
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’den FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama
Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak
Kabine, haftanın ilk gününde toplanacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.