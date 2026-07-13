LGS’de tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yerleştirme sürecinde öğrenciler yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride tercih yapacak.

Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenciler en fazla 10 okul tercihinde bulunabilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul seçilebilecek.

Bu yıl pansiyonlu okullar için tercih ekranında “yatılı” ve “gündüzlü” seçenekleri ayrı olarak yer alacak.

Bakanlık, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek sağlamak amacıyla okullarda tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Adaylar, rotamaarif.gov.tr üzerinden liselerin kontenjan, öğretim şekli ve fiziki imkanlarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

Tercih işlemleri 27 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta ilan edilecek.