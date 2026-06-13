LGS merkezi sınavı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Birinci oturum saat 10.45’te tamamlanacak. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve saat 12.50’de sona erecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise sınav, 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda uygulanıyor.

Bu yılki sınav hazırlıkları, başvuru yapan 1 milyon 22 bin 658 öğrenci dikkate alınarak tamamlandı. Özel durumları nedeniyle evde ya da hastanede sınava girecek öğrenciler ile görme engelli ve az gören öğrenciler için de gerekli tedbirler alındı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre tanınacak. Bu öğrencilere, “Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu”nu tamamlayan öğretmenler “okuyucu ve kodlayıcı” olarak eşlik ediyor.

İlk oturumda sözel, ikinci oturumda sayısal sorular yöneltilecek

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanlardan sorular yöneltilecek. Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve öğrencilerin bu sorular için 75 dakika süresi olacak.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yer alacak. Öğrenciler bu oturumdaki soruları 80 dakikada cevaplayacak.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi verilecek.

Velilerinin talepleri doğrultusunda, sınava girecek öğrencilerin yüzde 91’i bu beslenme paketlerinden yararlanacak. Velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise sadece su dağıtılacak.

Sınav güvenliği için kamera sistemi kuruldu

Sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bütün binaların girişlerinde sınav görevlilerinin üst arama kontrolünün sağlanmasına yönelik hazırlık yapıldı.

Toplantı odalarında sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera sistemi kuruldu. Bazı binalarda ise sınavın yapılacağı salonlarda kamera sistemi uygulaması hayata geçirildi.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.